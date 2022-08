Na cidade de Araguaína, o rompimento entre a senadora Kátia Abreu (Progressistas) e o deputado estadual Elenil da Penha (MDB) foi selado após o deputado ter decidido apoiar o ex-senador Ataídes Oliveira (Pros). A senadora não gostou e foi a um grupo nas redes sociais de Araguaína, cidade do deputado, e postou um textão em que acusa Elenil de tê-la trocado por Ataídes pela bagatela de R$ 500 mil.

Elenil contou para à coluna do Portal CT que recebeu uma ligação de Kátia na manhã desta sexta-feira, 26, e se disse decepcionado com as palavras que ouviu da senadora. “Mas hoje a vítima foi eu, amanhã será outro e depois de amanhã outro ainda. Essa é a Kátia Abreu. Nunca mais quero qualquer tipo de relação com ela”, avisou o deputado.