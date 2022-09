por Redação

O candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) visitou trabalhadores do comércio e da indústria de Araguaína nesta segunda, 12 de setembro. Na Avenida Cônego João Lima, Dimas conversou com funcionários do grupo Nosso Lar, uma das maiores redes de lojas de departamentos da região Norte do Brasil que tem sua matriz instalada em Araguaína. Ronaldo Dimas recebeu apoio e demonstração de confiança e carinho de centenas de funcionários que ouviram as principais propostas do plano de governo.

Entre os vários temas abordados na visita, Dimas falou sobre a qualificação profissional que pretende implementar no seu governo envolvendo várias instituições como IFTO, UFT, UFNT, SESI, SENAI, SENAR e outras. Um trabalho já feito por ele não só enquanto prefeito de Araguaína por dois mandatos, mas também como presidente da FIETO.

“A geração de emprego e renda passa por essa capacitação, oportunidade principalmente ao jovem. Eu sei como fazer isso e dá para fazer. Temos várias instituições que ajudam neste processo. Precisamos qualificar não apenas quem procura o primeiro emprego, mas também quem quer avançar na carreira e ganhar melhor”, comentou Dimas.

Setor Industrial

Ronaldo Dimas também foi recepcionado com muito carinho por funcionários e diretores do frigorífico Boi Brasil, localizado no Povoado Água Amarela. O frigorífico emprega hoje mais de 200 pessoas de forma direta e possui capacidade de abate diário de cerca de 300 animais.

Dimas comentou sobre o projeto que pretende implantar no Tocantins para atrair novos investidores.

“Nós vamos criar uma espécie de crédito tributário. Quando uma indústria inicia sua operação, ela já gasta muito em imposto só na planta. Vamos fazer com que esse gasto inicial se torne crédito para que mais na frente a empresa possa usar. O que iria pagar de imposto quando começar a operar de fato, será abatido no crédito acumulado na implantação da empresa. Isso vai ajudar a baratear o custo para o empresário e assim vamos gerar mais empregos dentro do Estado”, disse, destacando que a iniciativa também vai valer para indústrias que estiverem fazendo investimentos para aumentar suas atividades.

Pavimentação de vicinais

O candidato também reforçou o compromisso na pavimentação de estradas vicinais pelo Estado. A estrada que dá acesso ao frigorífico e ao Povoado Água Amarela já recebeu sinalização para ser recuperada. “Pode ter certeza que vamos fazer um trabalho nunca feito antes no Tocantins nas nossas estradas vicinais. É preciso ajudar nossos municípios. A estrada aqui do povoado vai ser pavimentada no nosso governo”, finalizou Dimas.