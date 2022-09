Share on Twitter

por Redação

Cumprindo agenda na região Norte do Tocantins, o candidato a senador pelo PSB Carlos Amastha participou na manhã desta quarta-feira, 14, de uma caminhada pelas ruas e avenidas comerciais de Araguaína, oportunidade em que apresentou suas propostas aos empresários, funcionários e clientes do comércio local.

Uma das propostas é a manutenção do auxílio emergencial de R$ 600,00 concedido pelo Governo Federal.

“Ano que vem os senadores vão decidir se o auxílio-brasil de R$ 600,00 vai continuar ou não. Eu vou votar sim, sou a favor do auxílio, inclusive vou propor uma emenda para aumentar o auxílio para aquelas mulheres que são mães solo. A grande verdade é que R$ 600,00 é pouco para quem tem que pagar água, luz, aluguel e ainda colocar comida na mesa. Essa será minha primeira prioridade porque temos que tem um cuidado especial com essas mulheres”, afirmou Amastha, destacando que vai apoiar o futuro governador Ronaldo Dimas a implantar o auxílio R$ 300,00 para auxiliar famílias tocantinenses.

Amastha tem apoio de muitas lideranças importantes em Araguaína, desde o candidato a governador Ronaldo Dimas, ao prefeito Wagner Rodrigues e demais líderes como o candidato a deputado Gipão, Israel da Terezona (atual secretário de governo da Prefeitura de Araguaína), vereadores Wilson Carvalho e Jarbinha Abbud, o ex-vereador Luzimar Coelho, presidentes de bairros, empresários, além de milhares de cidadãos araguaineses.

“No último dia 15 nós inauguramos aqui em Araguaína, a primeira etapa da Via Norte, uma obra extraordinária que foi financiada com recursos internacionais captados pelo então prefeito Ronaldo Dimas. Nesta mesma época, Amastha era prefeito de Palmas e também conseguiu financiamento internacional para obras de asfalto e drenagem na nossa capital. É por isso que eu escolhi Amastha como meu candidato a senador pela sua capacidade de pensar grande, de pensar no futuro e a sua credibilidade para buscar os recursos que o Tocantins precisa”, declarou o prefeito Wagner Rodrigues.

O prefeito de Araguaína lembra a importância que tem um senador para o Estado. “Araguaína ainda tem muitos projetos que precisam de financiamento externo e esses financiamentos precisam da aprovação no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que o Amastha vai votar a favor de Araguaína porque ele é apaixonado por nossa cidade, pelo Bico do Papagaio e por toda região norte do Tocantins”, concluiu.