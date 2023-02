Por Redação

Reforçando a parceria e a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo Municipais, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, participou da sessão especial na Câmara Municipal para a abertura do ano legislativo, na manhã desta quinta-feira, 09. Na oportunidade, apresentou as principais conquistas da gestão no último biênio e os projetos que serão realizados nos próximos anos.

Durante sua participação, a Prefeita fez questão de frisar seu respeito ao legislativo e destacou a contribuição dos vereadores à gestão municipal.

“Faço questão de estar presente todos os anos na abertura do legislativo, pois é uma forma de respeito aos vereadores, principalmente porque eles têm feito uma parceria muito grande com a nossa gestão, no sentido de fiscalizar, criticar, sugerir, elogiar, e com isso, fazemos um trabalho integrado. Os vereadores trazem muitas propostas para desenvolvermos políticas públicas, então essa interação, faz com que nossa gestão seja cada dia melhor”, disse.

O presidente da Câmara Municipal, Valdônio Rodrigues, enalteceu a iniciativa da prefeita Josi Nunes de estar sempre próxima do legislativo. “Estamos iniciando hoje, mas já temos uma série de requerimentos e indicações de todos os vereadores, buscando melhorias em diversas áreas para Gurupi, e por isso é muito importante a presença do executivo aqui, porque apesar de serem dois poderes independentes, é necessária a harmonia entre eles para que possamos fazer o melhor por nossa cidade, então fico muito feliz com a presença da prefeita Josi Nunes nesta sessão”, afirmou

Balanço

A Prefeita apresentou no plenário uma série de conquistas alcançadas nos primeiros dois anos da sua gestão. A gestora citou que mesmo diante dos desafios, entre eles a Pandemia de Covid-19, a cidade avançou em diversas áreas, como o setor econômico, em que Gurupi foi destaque na geração de empregos e segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mais de 2 mil novos postos de trabalho foram gerados na Capital da Amizade em 2022. Além disso, 34 novas empresas se instalaram no Parque Agroindustrial (PAIG) nos últimos dois anos, gerando grandes investimentos na cidade.

Na apresentação também foram citadas pela Prefeita as grandes obras iniciadas em 2022, como a Via da Integração Leste-Oeste, que vai otimizar o trânsito da cidade e melhorar o acesso entre estas duas regiões, e a Estação da Cidadania, que será o maior complexo social, esportivo e cultural da região Norte do Brasil.

Servidores

A valorização do funcionalismo público sempre foi uma das pautas defendidas pela Prefeita Josi Nunes. E na oportunidade, ela citou alguns compromissos cumpridos com a classe e ressaltou que continua trabalhando firme para valorizar ainda mais os servidores. Citou a implementação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR’s) da Educação, da Saúde e do Quadro Geral, resgatando um direito aguardado por muitos anos.

Outra conquista citada foi o reconhecimento pela justiça, de que os Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias, são servidores efetivos do município, o que dá segurança jurídica, inclusive para tratativas na busca de recursos junto ao ministério da saúde.

Além disso, a Prefeita vai encaminhar para a Câmara Municipal um Projeto de Lei para melhoria e valorização dos vencimentos dos profissionais da saúde: Enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, avaliadores físicos e químicos, equiparando seus vencimentos com os de odontólogos. Essa isonomia dos vencimentos será incorporada ao PCCR dos cargos de nível superior da saúde.

Parcerias

Uma das palavras-chave da gestão da Prefeita Josi Nunes é “Parceria”. Ela fez questão de reforçar em sua apresentação a participação de vários parceiros na construção de todas as conquistas alcançadas.

“Temos parceria com a Câmara Municipal, com o Governo Federal, com a nossa Bancada Federal, com o Governo do Estado, com nossos deputados estaduais, com o Sistema S, com a ACIG, CDL, enfim, com todo o setor produtivo, com as nossas instituições de ensino, pois entendemos que somente unindo forças é que teremos êxito nos nossos projetos”, citou.

Outras áreas

A Prefeita destacou inúmeros avanços em diversas áreas do município, como investimentos na Educação; Saúde; Infraestrutura; Assistência Social; Trânsito; Cultura e Turismo; Finanças; Universidade de Gurupi – UnirG; Juventude e Esportes; e Desenvolvimento Econômico.