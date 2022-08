Investimentos feitos na Capital são a credencial para chegar ao Senado_

Por Ascom Amastha

Os bons resultados obtidos durante sua gestão à frente da Prefeitura de Palmas foram lembrados pelo ex-prefeito Carlos Amastha, durante grande reunião realizada nesta terça-feira, 23, no setor Morada do Sol II, região sul da Capital. Amastha, que hoje disputa uma vaga ao Senado Federal pelo PSB, estava acompanhado do candidato a governador Ronaldo Dimas, e dos candidatos a deputado federal e estadual, Tiago Andrino e Mauro Lacerda.

“Se tem um prefeito que tem orgulho de andar por essa cidade de cabeça erguida, em todas as regiões, sou eu. Porque tenho consciência que na nossa gestão fizemos muito por Palmas. Sempre disse que não iria eleger apenas uma área para ficar conhecido como o prefeito da educação ou da saúde. Pelo contrário, olhamos para todas as áreas e buscando investir em todas. Fizemos um trabalho lindo e resgatamos o sentimento de pertencimento da população. Devolvemos o brilho à Palmas que passou a ser referência para todo o Tocantins e para o Brasil”, ressaltou Amastha.

Dentre os investimentos feitos na região sul da Capital destaca-se as construção de três estações de esgoto; a revitalização de praças e criação de novas; reforma do Ginásio Ayrton Sena; melhorias nas ruas e avenidas de diversos setores, inclusive com construção de novas vias; construção de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs); construção de novas unidades de saúde da família; dentre outros.

Mais pelo Tocantins

Amastha lembrou o atual momento político que vive o Tocantins e falou de esperança em dias melhores. “Chega dessa história de governador que não termina o mandato por que tem que ser afastado por corrupção. Com Dimas no Governo e Amastha no Senado, vamos ter gestões com começo, meio e fim. Nada de projetos inacabados, mas ações a curto, médio e longo prazos. Vamos focar no futuro desse Estado, no seu desenvolvimento, na geração de emprego e renda. Fazer com o que o cidadão recupere o orgulho de ser tocantinense”, destacou, bastante aplaudido pelos moradores.

“Todos nós sabíamos nas ruas, nas rodas de conversa e em todos os lugares o que estava acontecendo no Palácio Araguaia. Problemas atrás de problemas, desvios atrás de desvios e o atual governador tampão nada fez. Segue agora como se nada tivesse acontecido”, lembrou o candidato a governador Ronaldo Dimas defendendo a geração de emprego, construção de novas casas populares, melhorias na saúde e, principalmente, fazer com que uma alimentação de qualidade chegue à mesa de milhares de famílias tocantinenses que estão passando fome.

“Sabe qual a diferença entre o Amastha e os outros candidatos a senador? Ele é o que mais fez obras, transformou a educação de tempo integral e saúde, criou o programa Palmas Solar, trouxe investimentos internacionais para Palmas e assegurou mais obras. Se em cinco anos, ele fez tudo isso por Palmas, imagina o que fará em oito anos pelo Tocantins? Podem confiar que Amastha vai fazer muito mais”, destacou o deputado federal Tiago Andrino.