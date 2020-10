Elvan Leão alega que tentaram impugnar e prejudicar sua candidatura a vereador

Elvan Leão requereu sua filiação ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, no dia 02 de abril de 2020, partido pelo qual é candidato cargo de vereador; entretanto, foi constatado no sistema Filia que o mesmo se encontra regularmente filiado ao Partido Liberal -PL, desde o dia 04 de abril. A justiça deferiu sua candidatura deixando-o apto a concorrer uma vaga na Câmara Municipal. “Tentaram me prejudicar”, disse.

por Régis Caio

Para o Portal Atitude, Elvan disse que seu nome esteve na lista de filiados do PL sem seu consentimento. Ele chegou a procurar o empresário Adailton Fonseca, que estava na presidência do partido em Gurupi. “Procurei o Adailton só que ele disse que não estava sabendo desta situação e que também não está mais na presidência do PL e que os responsáveis pelo partido agora estão ligados ao grupo da atual gestão”, declarou o candidato que já fez parte do PL no período de 2019/2020, só que desfiliou-se no tempo certo.

A justiça eleitoral informou que não houve filiação sem anuência do requerente tendo em vista a impossibilidade de acesso às suas informações pessoais.

“Elvan Leão Costa não estava regularmente filiado a nenhum partido político e, juntamente com uma ficha de filiação, expressou sua vontade de permanecer filiado ao PTB a partir de 02/04/2020. Ante o exposto, DEFIRO o pedido inicial, e, em consequência, resolvo o mérito do processo, reconheço a filiação de ELVAN LEÃO COSTA no PTB-Gurupi/TO deste 02/04/2020 e, via de consequência, determino que seja revertida a filiação ao PTB, tornando-a regular, bem como a exclusão de sua filiação do PL,com os devidos lançamento no sistema Filia”.

