Por Redação

Gleydson, que é natural de Gurupi, acredita no potencial de Eliana para representar não só a região sul e sudeste, mas todo o Estado do Tocantins.

“Eliana é gurupiense de coração, cresceu, formou-se e construiu sua família aqui. Há muitos anos que a nossa região espera e deseja uma parlamentar daqui e que de fato represente nossa região. Ela é a escolha certa”, afirmou o candidato.

Eliana destacou a importância de caminhar junto com o gurupiense nas eleições deste ano. “Fico muito satisfeita em contar com o apoio de Gleydson, pois temos pautas em comum e conhecemos as necessidades do nosso Estado. Comigo em Brasília, e ele na Assembleia Legislativa, iremos trabalhar para garantir emprego, renda e desenvolvimento para o nosso Estado”, afirmou a candidata.