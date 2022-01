Share on Twitter

O deputado Elenil da Penha (MDB), presidente da comissão do impeachment divulgou nota na tarde desta quinta-feira (13) informando que o prazo para que o governador afastado Mauro Carlesse (PSL) apresente defesa no processo só começa a valer a partir do dia 1º de fevereiro.

da redação

Os advogados de Carlesse vinham questionando qual era o prazo, já que o governador só foi notificado oficialmente sobre o processo após o início do recesso parlamentar. Carlesse passou semanas evitando receber a notificação.

Como a Assembleia Legislativa estava fechada no período, o governador vinha alegando que o direito de defesa dele estava sendo cerceado, já que não tinha conseguido acesso integral aos autos. Na nota, Elenil disse ainda que notificou Carlesse nesta quinta para que compareça à AL para receber o processo integral, inclusive com a possibilidade de fazer cópias.