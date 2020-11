Eleitor é orientado a conferir seu local de votação antes de ir às urnas no domingo, 15

Antes do eleitor ir às urnas no próximo domingo (15/11), a orientação da Justiça Eleitoral é que ele confira o seu local de votação pelo site do TRE-TO ou pelo aplicativo e-Título. Confira as alterações realizadas nas principais cidades do estado.

por Redação

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, o cidadão também poderá entrar em contato com a Ouvidoria Regional Eleitoral pelo WhatsApp (63) 3229 9600 ou pelo número 0800 6486 800.

Confira as alterações realizadas nas principais cidades do estado:

Município: Palmas Seções Eleitorais Novo Local de votação Local Antigo 433, 470, 559 e 509 Escola Municipal de Tempo Integral Professor Fidêncio Bogo (Taquaruçu Grande) Escola Municipal de Tempo Integral João Beltrão 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 330, 357 e 515 Escola Municipal de Tempo Integral Anísio Spínola Teixeira Cardoso (Setor Bertaville) CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança 34, 44, 58, 70, 135, 185, 429, 465 e 538 Colégio da Polícia Militar do Tocantins – Unidade I (604 Sul) Escola Estadual Madre Belém 676 Escola Municipal Maria Júlia Amorim Soares Martins (Rua 22, APM 11) CEMIL – Professora Margarida Lemos Gonçalves 673 Escola Municipal Maria Júlia Amorim Soares Martins (Rua 22, APM 11) Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz 671 EMTI – Colégio Forças no Esporte Almirante Tamandaré (1.306 Sul) Faculdade Católica do Tocantins – Av. Teotônio Segurado 674 Centro de Ensino Médio de Taquaralto (Av. Perimetral Norte com Rua 14) EMTI – Luiz Rodrigues Monteiro

Município: ARAGUAÍNA Seções Eleitorais Novo Local de votação Local Antigo 1, 197, 200, 203, 262, 283, 301, 313, 325, 356, 385, 394 Escola Municipal Simão Lutz Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes 98, 99, 100, 168 e 184 Creche/CEI Natalina Maria de Jesus Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes 62 e 63 Escola Estadual Alfredo Nasser –

Município: GURUPI Seções Eleitorais Novo Local de votação Local Antigo 082, 083, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 140, 145, 178, 242 Universidade de Gurupi – Campus II Av. Rio de Janeiro, 1585 – Centro Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho 176, 209, 233, 255 Creche CMEI Tânia Scotta Rua 48, esquina com Rua E, lote 11 – Parque Residencial Nova Fronteira Escola Municipal Profª Ilza Borges Vieira 107, 160, 251 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Av. Central E, 370 – Waldir Lins Escola Estadual Dr. Waldir Lins 259 Escola Municipal Gilberto Rezende Rocha Filho Rua A, esquina com a Perimetral Oeste – Setor Pedroso/Centro Escola Municipal Valnir de Souza Soares 260 Escola Municipal Dr. Ulisses Guimarães Rua A-7, quadra 8 – Parque das Acácias CEMEI Oneide de Souza Coelho

Eva Bandeira (ASCOM/TRE-TO)