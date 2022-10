Por Wesley Silas

Segundo o eleitor e empresário, Edmar, os deficientes físicos e com dificuldades de locomoção, como os idosos estão deixando de votar devido a falta de acessibilidade nos Campus da IFTO e UnirG em Gurupi com escada e rampas muito íngreme.

“No pr√©dio n√£o tem cadeira de rodas, tem uma rampa muito dif√≠cil de acesso, as pessoas est√£o deixando de virar porque n√£o tem apoio. A Marilena esposa do finado Travolta est√° com o p√© fraturado e n√£o teve como subir. Procurei uma cadeira de rodas com os Bombeiros, Samu e Pol√≠cia Militar e n√£o consegui. Ela foi embora para casa sem votar. Tem uma outra senhora sem condi√ß√Ķes de votar porque n√£o consegue subir pela rampa”, disse o eleitor.

Exemplo de cidadania

Apesar sãs dificuldades de locomoção, dona Joana Laura, 90 anos, conhecida Janoca, depois de esperar por algum tempo, conseguiu uma cadeira de rodas para votar em seus candidatos no Campus do ITFO de Gurupi