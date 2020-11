Eleita de Miracema começa a articular transição municipal para 2021

A Prefeita eleita de Miracema, Camila Fernandes, acompanhada do vice Prefeito eleito Aprijo Ribeiro, do coordenador geral da campanha, Dr. Flávio Suarte, e uma equipe de assessores, cumpriram agenda nesta terça-feira, 17, em visita de cortesia ao Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel PM Jaizon.

por Redação

Na capital a Prefeita teve ainda reunião com o jurídico da campanha, Dr. Leandro Manzano, bem como no escritório do partido Solidariedade, tratando de assuntos técnicos da campanha e da prestação de contas.

A agenda incluiu visitas ao gabinete do Deputado Estadual Nilton Franco e ao escritório de representação do Senador Eduardo Gomes. Na pauta estavam a busca de recursos e apoio político para as ações iniciais de seu governo, a partir de 1 de janeiro de 2021.

Nesta quarta-feira a Prefeita eleita deve encaminhar ao atual chefe do Executivo a indicação da Comissão de Transição, que terá a responsabilidade de fazer os levantamentos necessários para o planejamento da nova gestão.