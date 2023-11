Vice-governador Laurez Moreira reafirma seu compromisso com a pré candidatura de Guilherme Gama

Por Redação

O vice governador Laurez Moreira foi até Formoso do Araguaia na noite desse sábado dia 18 de Novembro e reafirmou seu compromisso com o companheiro de partido Guilherme Gama.



“Estou passando aqui pra dá um abraço no meu amigo, grande companheiro do PDT o Guilherme Gama , VIM AQUI PRA DIZER QUE ESTAMOS JUNTOS NESSA LUTA GUILHERME “ em outra fala o Vice Governador Afirma que Guilherme Gama será o próximo prefeito de Formoso do Araguaia.





Guilherme Gama que é suplente de Deputado Estadual e foi a grande revelação do processo eleitoral de 2022, cada dia mais se consolida para disputar a prefeitura de Formodo do Araguaia, Guilherme Gama além do apoio do vice Governador Laurez Moreira, conta também com o apoio incondicional do deputado estadual Gutierres Torquato e do deputado Federal Alexandre Guimarães, ambos são visto com frequência em Formoso do Araguaia hipotecando seu apoio e acreditando no projeto.