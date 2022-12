A Sessão Solene de diplomação das candidatas e candidatos eleitos no Tocantins nas Eleições Gerais Estaduais 2022 será realizada nesta sexta-feira (16/12), a partir das 16 horas, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). O evento será transmitido no canal do TRE Tocantins no YouTube.

Além da entrega dos diplomas ao governador e vice-governador eleitos, o evento prevê a diplomação de 24 deputados(as) estaduais, oito deputados(as) federais, senadora e seus dois suplentes.

Conduzida pelo presidente do Tribunal, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, a cerimônia terá no dispositivo de honra os membros da Corte do TRE-TO, representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e OAB-TO.

Levando em consideração o espaço disponibilizado e as medidas de prevenção ao contágio da COVID – 19, a participação presencial na sessão solene será restrita. Contudo, qualquer pessoa pode acompanhar o rito pelo canal da Justiça Eleitoral do Tocantins no YouTube.

Serviço

Cerimônia de Diplomação – Eleições Gerais Estaduais 2022

Local: Auditório do TRE-TO

Data: sexta-feira, 16 de dezembro

Horário: 16 horas

Acompanhe ao vivo: https://www.youtube.com/watch?v=6o7tpdSuUpA