Por Wesley Silas

Ele lembrou que renunciou o cargo de prefeito de Lagoa da Confusão há 10 ano e 08 meses para assumir cargo de secretário Estadual de Agricultura a convite do ex-governador Siqueira Campos. Por meio de esforços ele informou que conseguiu relocar recursos da Seagro para fazer caixa para construir a TO-255.

“Na hora que ia sair o dinheiro o governador Siqueira Campos renunciou o mandato e deixou outro (Sandoval Cardoso) governador no lugar e tirou o dinheiro para fazer a pavimentação da Barreira da Cruz para fazer lama asfáltica. Eu passei uns dos maiores constrangimentos da minha vida e não podia falar nada porque eu não estava mais no governo e ele (Sandoval) começou o início de obra e não aconteceu a Barreira da Cruz”, disse.

Carlesse na história de Lagoa

Café defendeu em seguida que o governador, Mauro Carlesse, com recursos próprio conseguiu licitar a obra.

“Hoje o governador Carlesse vem com recurso próprio do governo com a competência da secretária de infraestrutura Julina Passarim, do secretário de Estado da Fazenda e Planejamento do Tocantins, Sandro Henrique Armando, no qual eu tiro o chapéu todos os dia, assim como ao governador Mauro Carlesse que com sua batuta hoje está iniciando a obra que dará fim as costelas de vaca, lama, poeira e, o pior, tirou muitas vidas. Hoje o governador vem resgatar e realizar a vontade de mais de 20 anos desta gente e vai ficar na história desta cidade”, concluiu Café