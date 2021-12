Segundo o parlamentar, muitos tocantinenses, que residem nas regiões que fazem divisa com Goiás, como o Sul e Sudeste, procuram o estado vizinho para fazer tratamento médico e realização de exames, por estarem mais próximos.

“Os tocantinenses que estão principalmente no sudeste do Tocantins, procuram as cidades goianas mais próximas em busca de atendimento na saúde, muitas vezes, pelo fato do deslocamento para Palmas ser dispendioso, desgastante e sofrido, para os doentes que necessitam de agilidade no atendimento médico, para resolver seu problema de saúde”, explicou.

“O descredenciamento com os prestadores de serviços de saúde de Goiás, a exemplo do hospital Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, em Campos Belos – GO, que antes atendia aos tocantinenses do sudeste, tornou as coisas mais difíceis para os moradores desta região, que sofrem pela dificuldade de deslocamento” ressaltou.

“Eles alegam que estão desassistidos, devido as cidades tocantinenses como Lavanderia, Aurora do Tocantins, Combinado, Novo Alegre, Taguatinga, Arraias, Conceição do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus e Taipas do Tocantins não possuírem hospitais e clínicas particulares para o atendimento e pedem o nosso apoio, para que o governador, leve em consideração a facilidade de estarem mais próximos de Goiás, e faça a retomada do credenciamento junto aos prestadores dos serviços de saúde para facilitar a vida das pessoas que residem nestas regiões”, destacou Valdemar.