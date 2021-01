Share on Twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou nesta semana que convocou reunião preparatória para a eleição da Mesa na próxima segunda-feira (1°), às 14h.

“A Casa está preparada com todas as medidas de segurança contra a covid-19”, declarou o senador pela internet.

A reunião preparatória pode ser aberta com o quórum de 14 senadores, o equivalente a um sexto da composição do Senado. Mas a votação propriamente dita só começa com a presença da maioria absoluta da Casa, que é de 41 senadores.

Davi Alcolumbre já havia adiantado em nota que a eleição para presidência do Senado, em fevereiro, será presencial. O senador esclareceu também que o procedimento obedecerá o que dita o Regimento Interno da Casa, que prevê, expressamente, a votação por meio de cédulas em papel inseridas em envelope.

Fonte: Agência Senado