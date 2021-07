por Wesley Silas

Ao contrário da eleição suplementar 2018, em que os apoios dos deputados das regiões Central e Norte do Estado foram fundamentais para eleger e reeleger o governador Mauro Carlesse, mesmo ele tendo domicílio eleitoral em Gurupi em meio ao paradoxo da região não ter conseguido eleger nenhum deputado estadual, federal ou ocupar uma das duas vagas ao senado disponíveis naquela época.

Agora, para a disputa de 2022, os desenhos políticos estão completamente diferentes e rascunham candidaturas regionalizadas e tem como protagonistas os ex-prefeitos de Gurupi Laurez Moreira (PSB), o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) e no Centro do Estado aparece os nomes do vice-governador Vanderlei Barbosa (sem partido), do senador e líder do governo Bolsonaro no Congresso, Eduardo Gomes (MDB) e do ex-deputado e ex-prefeito de Porto nacional, Paulo Mourão (PT).

Agora, caso os maiores colégios eleitorais elegem maior número de candidatos, vamos à matemática:

O volume eleitoral da região sul do Tocantins é uma má notícia para os que trabalham na construção de candidaturas, seja para deputado estadual, Federal ou governador. A chance de conseguir sucesso convergirá para os nomes que conseguir invadir “outros territórios” e romper o forte bairrismo em cidades do Centro como Palmas (180.524 eleitores), Porto Nacional (40.319 eleitores) e as do Norte como Araguaína com seus 105.288 eleitores e as 25 cidades da região do Bico do Papagaio com mais de 142 mil eleitores, enquanto a soma do eleitorado dos 18 municípios da região sul não passa de 130 mil, tendo Gurupi com o maior colégio eleitoral com 54.303, mas em 2020 apenas 39.404 foram às urnas, juntos não daria para eleger um deputado federal, conforme prevê o quociente eleitoral.

Grande desafio para Laurez

Ronaldo Dimas conseguiu eleger o seu sucesso, Wagner Rodrigues (SD) em 2020 com 39.735 mil votos e ultrapassou a totalidade de votos válidos em Gurupi, evidentemente, divididos entre todos os candidatos que participaram daquela mesma eleição – juntos eles somaram 39.404 votos, dando vitória à prefeita Josi Nunes com 20.116 votos e o candidato, Gutierres Torquato, indicado pelo experiente prefeito Laurez conseguiu 17.059 votos e somou derrotas em duas eleições seguidas.