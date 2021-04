A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PLS) e sua equipe resolveram passar uma lupa em todas as pastas para mostrar aos gurupienses como foi encontrada a gestão, as ações realizadas e metas para 2021. A prestação de contas dos seus 100 primeiros dias de governo foi apresentada nesta segunda-feira, 19, em uma live. Os maiores destaques envolveram as heranças recebidas da Secretárias de Saúde com dívidas de R$ 2 milhões com prestadores de serviços, sem nenhum recurso na Covid-19, apesar do município ter recebido mais de R$ 6 milhões em 2020, falta de estrutura na UPA e problemas estruturais nas obras recém entregues como o Mercado Municipal, prédio da prefeitura e, segundo a prefeita, “a malha asfáltica recém entregue de baixa resistência e uma drenagem (pluvial) precária”.

por Wesley Silas

A prestação de contas durou quase 02hs e contou com todos os secretários municipais e presidentes de autarquias como Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), GurupiPrev, Ipasgu e Unirg e, no final, ela respondeu questionamentos feitos pelos jornalistas.

Os pontos que mais chamaram atenção envolveram problemas encontrados nas Secretárias Municipal de Saúde e na de Infraestrutura.

“Encontramos mais de R$ 2 milhões em dívidas com prestadores de serviços, obras como a da clínica da Mulher e Policlínicas paralisadas, mamógrafo da clínica da Mulher desativado, conta de recursos para Covid-19 “zerada” e lembrou que a gestão recebeu mais de R$ 6 milhões de recursos”, disse.

Ainda sobre os problemas na saúde, ela especificou a falta de investimentos na UBS-24hs, desde que iniciou a pandemia, como deficiência na oferta de leitos, falta de canalização de gazes medicinais, como oxigênio e precariedade na oferta de serviços como agendamento de consultas e realização de exames na Policlínica.

“Nós tínhamos baixo números de leitos para atendimento da Covid,19, baixa quantidade de profissionais, a UPA não tem canalização de oxigênio, nós temos UBS que foi recém construída que está com problemas estruturais, móveis sem utilidade e sucateados, encontramos medicamentos vencidos, servidores desmotivados, o sistema de regulação não é informatizado por isso há demora grande na marcação de consultas, exames, pois temos pacientes esperando há mais de 02 anos. Encontramos falta de médicos especialistas na Policlínica, muita demanda judicial, almoxarifado sem medicamentos, sem equipamentos e nos deparamos com respiradores abandonados e inadequados para UPA e encontramos o programa catarata zero suspenso devido a falta de pagamento”, explicou.

O tão esperado Mercado Municipal recém inaugurado e revitalizado com verbas do Governo Federal que tem a Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente como gestor dos recursos foi encontrado inacabado, com problemas estruturais e necessitará de recursos do município para ser concluído.

“Eu quero aqui informar que não temos condições de entregar o Mercado Municipal na situação que está. Vamos ter que fazer um aditivo, buscar a empresa para fazer reparos importantes, principalmente na parte elétrica e no telhado, pois no período de chuva o mercado da forma como está ficará inviável para o trabalho”, disse.

Segundo a prefeita a situação não foi diferente da forma encontrada do maquinários e implementos agrícolas, somado a baixa eficiência administrativa e inexistência de EPIs para os servidores.

“Patrulha agrícola estava paralisada, maquinário sucateado, inexistência de EPIs para o funcionários da Secretaria de Produção, assim como serviço de inspeção municipal paralisado”.

Infraestrutura e AGD

A Secretaria de Infraestrutura e AGD, segundo a gestora, foram as pastas mais problemáticas recebidas.

“Quase todas as obras inauguradas estavam inacabadas ou com problemas estruturais. .O Prédio da Prefeitura da Rua 01 que foi reinaugurado após ser reformado em 2018 e encontra-se com sérios problemas estruturais, encontramos falta de material, de insumos e equipamentos, maquinários sucateados, viveiro municipal com instalação física deteriorada, falta de EPIs, produção de mudas paralisada, a malha asfáltica antiga comprometida, a malha asfáltica recém entregue de baixa resistência e uma drenagem (pluvial) precária”, disse.

Confira aqui a íntegra do relatório apresentado com informações de todas as secretarias e autarquias.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 DIAS DE GESTÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMAS:

• CRAS – Centro de Referência de Assistência Social;

• CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

• Cadastro Único e Bolsa Família;

• Casa do Idoso – Instituição de Longa Permanência;

• Instituição de Acolhimento Criança Cidadã – Abrigo para crianças e

adolescentes;

• Conselho Tutelar

• Centro de Capacitação Profissional de Gurupi

COMO ENCONTRAMOS:

• Falta de profissionais (advogados, psicólogos, pedagogos, Assistentes Sociais, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos…)

• Falta de equipamentos e equipamentos danificados (computadores, telefones, impressoras…)

• Estrutura física em péssimo estado ( forro quebrado, falta de ar condicionado, banheiros entupidos, sem porta e acessibilidade; bebedouro estragado; janelas quebradas, ar condicionado estragado, piscina sem limpeza, banheiros utilizados para depósito de entulhos; problemas elétricos, brinquedoteca e sala de conselheiros com infiltração; fossa aberta; cozinha cheia de entulho;

• Necessidade de veículos;

• Falta de material

• Desaparecimento de pareceres e relatórios;

• Móveis em péssimo estado (geladeiras, freezer; camas; guarda-roupas; cadeiras; mesas…)

• Normativas e regimentos defasados;

• Ausência de prestação de contas de 2020;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Levantamento patrimonial;

• Descarte de móveis e equipamentos inservíveis;

• Prestação de Contas;

• Contratação de profissionais;

• Reformulação dos Regimentos Internos;

• Aquisição de equipamentos e móveis;

• Processo licitatório para aquisição de veículos;

• Processo de aquisição de 1000 kits de alimentação;

• Reativação dos Conselhos Municipais;

• Prestação de serviços funerários e passagens terrestres;

• Organização e planejamento para a realização do Casamento Comunitário e Enxovais de Bebê;

METAS PARA 2021

• Reformas e reparos dos prédios;

• Ampliação da Casa do Idoso;

• Equipar as unidades com equipamentos modernos e duráveis;

• Realizar a Conferência Municipal de Assistência Social;

• Contratação de mais profissionais;

• Manutenção de ações: aluguel social, entregas de cestas básicas, kit bebê, auxilio funeral, passagens terrestres, casamento comunitário;

• Aquisição de veículos;

• Reativar o Centro de Capacitação Profissional de Gurupi;

• Reativar os Conselhos Municipais;

• Processo Eleitoral para instalação de mais uma unidade do conselho tutelar.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

• SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

• PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família;

• PAEFI – Serviço de Proteção Especializado à Família e ao Indivíduo;

• Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoa com deficiência ou idosa;

• Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida;

• PSC – Prestação de Serviço à Comunidade;

Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT)

COMO ENCONTRAMOS:

• Saldo de R$ 725.938,53 (Fruto de leilão de veículos e motos)

• Estrutura física bastante precária;

• Lixo, sujeira, entulho e mato por toda parte;

• Equipamentos deteriorados;

• Veículos deteriorados;

AÇÕES – 100 DIAS DE GESTÃO

• Sinalização viária em diversos pontos críticos;

• Controle do tráfego permanente;

• Orientação e educação no trânsito;

• Apoio na vacinação e no combate ao COVID – 19;

• Locação de caminhão Munck de apoio para reparação semafórica;

• Recuperação de veículos e equipamentos;

• Transporte público: Consulta pública, audiência pública e estudo de viabilidade

técnica e econômica;

• Revitalização da estrutura física da sede;

• Limpeza e sinalização do aeroporto;

• Organização e regulamentação dos hangares no aeroporto;

• Entrega de uniformes e EPI’s aos servidores da sinalização viária;

METAS PARA 2021

• Transporte público;

• Modernização semafórica;

• Projeto Mini Cidade Trânsito;

• Reestruturação da sede atual;

• Ampliação da sinalização de endereçamento urbano com

nomenclatura de todos os bairros;

• Reorganização e regularização estrutural do aeroporto;

• Zoneamento do sítio aeroportuário;

• Implantação de vídeo monitoramento do aeroporto Jacinto

Nunes da Silva;

• Manutenção e limpeza periódica do aeroporto;

• Aquisição de viaturas;

• Modernização das atividades de fiscalização e sinalização

viária;

• Aquisição de equipamentos: decibelímetro, pistola taser…

• Estudos para a operacionalização de voos comerciais;

• Estudos de implantação da guarda municipal.

JUVENTUDE E ESPORTE

COMO ENCONTRAMOS:

• Projetos inexistentes;

• Equipamentos obsoletos e ou danificados;

• Patrimônio Mobiliário – sucateado e ou não encontrado

fisicamente;

• Patrimônio imobiliário – deteriorado, sem manutenção

preventiva e ou corretiva;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Levantamento das estruturas de lazer e esportes existentes;

• Levantamento das necessidades de novos equipamentos esportivos;

• Limpeza de praças esportivas;

• Apoio à prática esportiva – Gurupi EC e EC Castelo, MAXZEN, AA Gurupi;

• Fundado o Conselho Municipal da Juventude;

• Processo licitatório do programa estação 4.0 – juventude;

METAS PARA 2021

• Estabelecer cronograma anual de eventos esportivos: olimpíadas escolares, campeonatos intermunicipais e interestaduais nas diversas modalidades esportivas; corrida de rua, ciclismo e outros;

• Atuar nas modalidades de futebol de campo, futebol society, futebol de areia, futsal, vôlei, basquete, handebol e outras com profissionais de Educação Física;

• Firmar convênios e parcerias com: federações, associações, clubes e organizações esportivas;

• Construir, Reformar, recuperar e ou ampliar praças esportivas;

• Estabelecer parcerias para a iniciação esportiva em várias modalidades atendendo crianças a partir de 6 anos;

• Atualizar Lei 1.856/10 – Conselho e Fundo Municipal de Esporte;

• Adquirir um ônibus;

• Entrega da Estação 4.0;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Constituição da Comissão de Estudos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR;

• Instalação da Comissão para levantamento patrimonial;

• Melhoria dos equipamentos do Diário Oficial;

• Acompanhamento dos convênios e contratos;

• Elaboração de projetos para captação de recursos;

• Estudos para cumprimento da Data Base.

CULTURA E TURISMO

COMO ENCONTRAMOS:

• Reforma e revitalização do Centro de Convenções Mauro Cunha;

• Prédio reformado em 2020 – necessita de reforma (teto, infiltrações, parte elétrica, forro, piso…);

• Biblioteca Central – Necessita de reforma – forro quebrado e com goteira, vidraças quebradas, ar condicionados que não funcionam, equipamentos tecnológicos que não funcionam,

• Concessão do Quiosque da Praça Francisco Henrique de Santana por 20 anos.

100 DIAS DE GOVERNO

• Lei Aldir Blanc – pagamento de R$ 175.020,92 aos 35 projetos contemplados;

• Cadastro dos artistas e demais setores da cultura;

• Elaboração de 5 editais;

• Levantamento das empresas envolvidas no Turismo região sul e Dianópolis;

• Calendário cultural;

METAS PARA 2021

• Diagnóstico da cultura e turismo da região sul do Tocantins;

• Implantação do Sistema Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Turismo;

• Realizar o Festival Cultural;

• Reativar o coral municipal;

• Implantar a feira do artesanato;

• Implantar projetos: dança, música, teatro e artes plásticas;

• Realizar intervenções artísticas em pelo menos 3 praças;

• Planejamento da reforma da biblioteca e construção do museu;

• Conferência Municipal de Cultura e Turismo;

• Plano Decenal de Cultura e Turismo;

• Centro de capacitação da Cultura e Turismo;

• Integração das atividades culturais com as escolas de Gurupi;

• Estação da cidadania.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

• Departamento de TI, requer ambiente apropriado, reorganização dos espaços, realocação de móveis e sistema de segurança, em razão dos dados que armazena;

• Equipamentos ultrapassados e falta de ferramentas adequadas e quantidade necessária

• Sistema PRODATA, não utilizado adequadamente devido a falta de capacitação dos servidores;

• Projeto Cidade Digital – desenvolvido em 2013, com intuito de levar internet para a comunidade. Foram instaladas 10 antenas e funcionou por 2 horas;

• Programa Inova Gurupi – criado em 2015

COMO ENCONTRAMOS:

• Problema de suporte da TI e Prodata;

• Diário Oficial.

• Portal da Transparência Municipal;

• Internet deficitária em todos os prédios da gestão;

• Ausência de manual administrativo de processos;

• Contrato de digitalização e certificação de documentos em andamento – FINISA;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Reuniões CDR;

• Oficina de definições de alvos CDR;

• Participação na elaboração de Editais com a FAPT;

• Capacitação de servidores;

• Elaboração PPA.

METAS PARA 2021

• Novo site da prefeitura;

• Procedimentos de governança eletrônica;

• Otimização na distribuição de internet da Prefeitura;

• Implantar 3 praças digitais;

• Potencializar a gestão do projeto Olho Vivo;

• Protocolo de uso e atualização Topocart, Geoprocessamento;

• Manuais de procedimentos da TI;

• Capacitação de servidores;

• Inova: suporte para a realização da VII SICTEC;

• Governo eletrônico;

EDUCAÇÃO

DADOS:

• Alunos – 8.198

• 26 Escolas – 4 conveniadas

• Servidores – Escolas – 378

• Professores – 717

• Servidores – SEMEG – 85

• Público atendido – 9.378

• Dificuldade de acesso das Escolas à SEMEG

• Alto índice de servidores trabalhando distante de suas residências

• 32% de professores contratados sem nível superior

• Escolas com modulação pendente

• Escolas com Déficit de servidores

• Falta de discussão sobre o PCCR

• Equipamentos de informática e impressoras avariados

• Veículos insuficientes para transporte escolar ( 11 próprios e 2 terceirizados – 600 alunos – 22 rotas)

• Falta de equipamentos e internet para o ensino remoto

COMO ENCONTRAMOS:

• Necessidade de manutenção das escolas

• Dificuldade em relação aos procedimentos de prestação de contas

• Número de matrículas na Rede Municipal de ensino

• Formação continuada sobre Ensino Remoto/Híbrido

• Ausência do ensino remoto/híbrido para o AEE (educação especial)

• Sistemas desatualizados – SGE

• Alto índice de analfabetismo em adultos – 6,39%;

• Indicadores educacionais

• Falta de transparência e visibilidade das ações da SEDUC;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Humanização da relação interpessoal

• Realização de 104 remoções com modulação próximas às suas residências

• Modulação de 100% das escolas

• Realização de processo seletivo para professores

• Chamamento de 10 servidores efetivos – concurso

• 100% de contratação de professores com nível superior

• Planejamento para aquisição de 32.000 kits de alimentação;

• Recadastramento de produtores da agricultura familiar;

• Ajuste em 90% dos equipamentos de informática;

• Aquisição de 2 ônibus para transporte escolar;

• Manutenção de 100% das escolas municipais;

• Aumento em 7,39% (617 alunos) nas matriculas;

• Ensino remoto/hibrido no formato AEE;

• Criação rede colaborativa;

• Implementação do núcleo de formação continuada;

• Elaboração de projeto para melhoria dos indicadores educacionais;

• Elaboração de projeto para valorização das escolas e professores;

• 4 eventos públicos para capacitação de professores;

METAS PARA 2021

• Ter 98% de servidores trabalhando mais próximo possível de suas residências;

• Projeto de bem estar e saúde do servidor da educação;

• Mapear e reduzir o índice de absenteísmo;

• Entrega de kits alimentação escolar com Agricultura Familiar;

• Capacitação contínua;

• Implementar projeto mesa farta na escola;

• Captação de recursos para aquisição de equipamentos tecnológicos para professores e alunos;

• Informatizar todo processo de matricula para 2022;

• Implementar o Centro de atendimento Educacional Especializado;

• Implementar programas: Escola Nota 10, Premio Gestão Inovadora e Transformadora, Premio Educador Inovador, Educação Empreendedora e outros;

• Retorno Seguro as aulas presenciais;

• Ampliação da oferta do EJA em formato hibrido no 1º e 2º seguimento;

• Criação da TV/Rádio online;

• Construção Escola de Tempo Integral no Parque das Acácias;

• Construção de Escola no Setor Industrial;

• Construção de Quadra poliesportiva na Escola Mun. Orlindo Pereira da Mota;

• Aquisição de 1 ônibus escolar;

IPASGU

COMO ENCONTRAMOS:

• Problemas na estrutura da nova sede;

• Veículos sem condição de uso;

• Total de usuários: 7.149

• 115 prestadores de serviços credenciados;

• Saúde financeira estável, com despesas aumentando a cada ano;

• Prestadores de serviços requerendo reajustes nos procedimentos, o

que compromete o equilíbrio financeiro;

• Diversas especialidades sem prestadores de serviços;

• Suspenção de prestadores de serviços.

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Ampliação da rede de credenciados;

• Canal de atendimento e divulgação pelo WhattsApp e Instagram;

• Correções na construção da nova sede do instituto;

• Compra de mobiliários para a nova sede;

• Renegociação de dividas de prestadores de serviços;

• Fim da emissão de guias presenciais. O usuário vai direto ao

prestador.

METAS PARA 2021

• Implantação site eletrônico e aplicativo para os usuários;

• Criação da identificação digital dos beneficiários;

• Melhoria continua dos processos administrativos;

• Ampliação da rede de credenciados nos grandes centros (Palmas, Goiânia…);

• Criar rede de parceiros dos usuário com descontos em farmácias, academias e etc…

• Retomar a parceria com o IPASGO;

• Inaugurar a nova sede com toda a estrutura física corrigida.

PLANEJAMENTO E FINANÇAS

COMO ENCONTRAMOS:

• Precatórios: R$ 11.479.371,36

• Dívida fundada: R$ 179.993.862,45, sendo:

R$ 90.685.166,40 – GURUPIPREV

R$ 602.251,52 – FGTS

R$ 38.964.789,70 – INSS / PASEP / Outros

R$ 38.262.283,40 – Financiamentos e obras

• Orçamento não fecha por fontes;

• Colaboradores desmotivados;

• Serviços realizados, não empenhados, não liquidados, sem inserção em restos a pagar, dificultando os pagamentos dos mesmos.

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Prorrogação do IPTU para 30 junho;

• Prorrogação de Alvarás – 28 de maio;

• Entrega de Notebooks para Auditores;

• Inicio das ações para elaboração do PPA 2022/2025;

• Implantação de atendimento por agendamento;

METAS PARA 2021

• Implantação do sistema de Georreferenciamento;

• Implantação do Processo Eletrônico através do SEI – Sistema Eletrônico e Informações;

• Formação continua de colaboradores;

• Aplicativo para SmartPhones – serviços na palma da mão;

• REFIS;

• Estudo para reorganização e modernização da legislação tributária, posturas e outras;

• Alinhar gestão dentro das normas de controle e determinações do TCE.

SAÚDE

COMO ENCONTRAMOS:

• Unidades com problemas na estrutura física: elétrica, goteiras, infiltrações;

• Frota de veículos completamente sucateada;

• Estrutura física do SAMU e UPA deficitária;

• Baixo numero de leitos para atendimento COVID;

• Baixa quantidade de profissionais para atendimento;

• UPA sem canalização de oxigênio;

• UBS recém construída com problemas estruturais;

• Muito entulho e lixos nas UBS’s;

• Móveis inservíveis e sucateados;

• Medicamentos vencidos;

• Servidores desmotivados;

• Sistema de regulação não informatizado, causando demora na marcação de consultas e exames;

• Fila de exames com pacientes esperando a mais de 2 anos;

• Falta de médicos especialistas na policlínica;

• Demandas judiciais para realização de atendimentos a população, ex: cirurgias, consultas e fornecimento de medicamentos;

• Almoxarifado sem medicamentos, equipamentos e sem equipes profissionais;

• Respiradores abandonados e inadequados para a UPA;

• Cirurgia do programa “Catarata Zero” suspensas, devido falta de pagamento;

• Mais de 2 milhões em dividas com os prestadores de serviço;

• Obra da Clinica da Mulher e Policlínica paralisada.

• Mamógrafo da clinica da mulher desativado;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Limpeza, carpina e roçagem aos arredores das UBS;

• Aquisição de equipamentos: balança digital, cadeiras para consultórios odontológicos, oxímetros, teclado e monitor, armário;

• Aquisição de móveis: camas, geladeira, beliche, ar condicionado;

• Contratação de pessoal;

• Contratação de médicos especialistas no atendimento para Policlínica;

• Reparos nas Unidades ;

• Aumento do valor do plantão médico e programação para demais categorias;

• Capacitação dos servidores;

• Melhorias na alimentação dos profissionais da saúde;

• Inicio da informatização do sistema de regulação;

• Vacinação: COVID, meningite, anti-rábica, gripe;

• Negociação de dividas com prestadores de serviço;

• CER – Habilitação n o MS e parceria com o hospital do amor;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO / COVID:

• Ampliação de 2 para 5 unidades de atendimento;

• Ampliação de 6 para 15 leitos COVID;

• Ampliação da equipe médica plantonista, de 4 para 8 / 24hrs;

• Implantação do Projeto Sentinela;

• Aquisição de testes rápidos;

• Empréstimo dos respiradores abandonados ao HRG;

• Vacinação;

• Desinfeção de locais com maior circulação de pessoas;

• Ampliação da fiscalização;

• Campanha de conscientização para população;

• Aquisição de equipo e medicamentos de atendimentos;

METAS PARA 2021

• Emendas parlamentares;

• Plano de ações para construir SAMU;

• Plano de ações para a reforma da UPA;

• Reforma nas unidades com problemas de infraestrutura;

• Plano de ações para construir uma UPA Veterinária e ampliação do CCZ;

• Aquisição de ambulâncias e veículos;

• Ativação do mamógrafo na clinica da mulher;

• Informatização das UBS’s com a implantação do prontuário eletrônico;

• Capacitação dos servidores;

• Realização dos mutirões de consultas e exames;

• Humanização dos serviços prestados;

• Agilidade na marcação de consultas e exames.

• Retorno das obras: policlínica, clínica da mulher.

GURUPIPREV

COMO ENCONTRAMOS:

• Prédio em construção que desequilibrou as contas do instituto, necessitando de aporte financeiro;

• Déficit atuarial de R$ 117.703.866,88

• Obra: Saldo devedor – R$ 1.031.789,27

– Aquisição de mobiliário – ???

– Cercamento da obra – ????

– Projeto original não contemplou obras, necessitando de aporte

• Dívidas Pasep de R$ 2.921.946,05

• Sede nova, necessitando de reforma

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Balanço patrimonial;

• Adequação da alíquota previdenciária;

• Estudo de impacto das aposentadorias especiais;

• Renovação do CRP;

• Processos administrativos de 2020 concluídos pela atual gestão;

• Processos administrativos de Benefícios de 2021;

METAS PARA 2021

• Resgatar a credibilidade do Gurupi Prev junto aos segurados;

• Capacitar o Conselho Municipal de Previdência e servidores do GurupiPrev;

• Melhorias na nova sede com aporte do tesouro municipal;

• Realizar o cálculo atuarial 2021;

• Digitalização e gerenciamento de documentos;

• Política de bem-estar e saúde aos beneficiários do RPPS.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

COMO ENCONTRAMOS:

• Procedimentos técnicos precários;

• Procedimentos e estrutura administrativa de baixa eficiência;

• Deficiência de maquinários, implementos agrícolas,

equipamentos de campo e veículos inaptos e precários;

• Inexistência de EPI’s;

• Inexistência de parcerias com instituições e órgãos do Estado;

• Vistoria para análises e monitoramento ambientais paralisadas;

• Servidores desmotivados;

• Equipamentos agrícolas danificados e sucateados;

• Reforma do Mercado Municipal inaugurado, mas inacabado, porém com problemas no telhado que inviabiliza a atividade comercial em período de chuva e problemas elétricos, necessitado de novos aditivos;

• Serviço de patrulha agrícola paralisadas;

• Serviço de Inspeção Municipal paralisadas .

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Equipamentos recuperados ao estado operacional;

• Ampliações de parcerias institucionais: UFT, IFTO, RURALTINS, NATURATINS, CREA, BASA, SENAR;

• Ações : Viveiro Municipal, Cooperação técnica para pesquise e desenvolvimento, Projeto Tilápia, Extensão Rural, Feira Segura, Capacitações, Sala do Empreendedor, Microcrêditos;

• Ampliação da Ceasa – Em licitação;

• Recadastramento dos BOX comerciais das praças e feiras;

• Doação de áreas do PAIG;

• Aquisições de sementes;

• Trator Agrícola;

• Serviço de Patrulha Agrícola;

• Operacionalização e ampliação da Feira do Produtor;

• Ampliação de Programas de Compras Governamentais;

• Organização das Cooperativas/Associações de Pequenos Produtores Rurais;

• Manutenção e limpeza do PAIG;

• Parcerias com instituições bancárias;

• Aquisição de EPI’s;

• Aquisição de equipamentos e móveis;

• Promoção de Logística Reversa;

• Plano de Trabalho para fomento da Coleta Seletiva;

• Fiscalização Covid;

• Elaboração do Núcleo de Suínocultura;. METAS PARA 2021

• Revitalização das Nascentes do Córrego Dois Irmãos e a área de APA no Uniclub;

• Aquisição de Fábricas de Farinha moveis;

• Implantação de Hortas Comunitárias;

• Elaboração do Plano Municipal de Arborização;

• Acompanhamento/Execução da obra do futuro Ponto de Transbordo;

• Participação na elaboração do Projeto Parque Pouso do Meio;

• Readequação do Projeto Estação da cidadania;

METAS PARA 2021

• Criação do Polo de Confecções;

• Ampliação da Ceasa;

• Recadastramento dos Box comerciais das praças e feiras;

• Abatedouro de aves.

INFRAESTRUTURA E AGD

COMO ENCONTRAMOS:

• Obras inauguradas, porém inacabadas;

• Prefeitura Municipal inaugurada em 2018 com sérios problemas estruturais;

• Falta de material, insumos e equipamentos;

• Maquinários sucateados;

• Viveiro Municipal com instalações físicas deterioradas;

• Falta de EPI’s;

• Produção de mudas paralisada;

• Malha asfáltica antiga e comprometida;

• Malha asfáltica recém entregue de baixa resistência;

• Drenagem precária;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Operação tapa buraco, meios-fios e sarjetas;

• Assentamento e produção de artefatos de concreto e manutenção em geral;

• Manutenção em geral: bueiros, prédios de secretarias, reparos nas praças;

• Recuperação de 180km nas estradas vicinais;

• Obras de terraplanagem;

• Limpeza e revitalização de canteiros, praças e jardins;

• Paisagismo;

• Serviços de podas de árvores;

• Produção de mudas;

• Serviços de roçagem;

• Mutirão de limpeza.

METAS PARA 2021

• Pavimentação de setores;

• Reforma e ampliação da estrutura física no viveiro municipal;

• Educação ambiental para alunos da rede pública e privada;

• Revitalização da área verde no interior do Viveiro;

• Firmar parcerias com instituições de ensino superior;

• Capacitação de servidores;

• Drenagem nos principais pontos críticos de Gurupi;

• Recapeamento da pavimentação do parque mutuca com CBUQ;

• Orçamento de revitalização das principais avenidas do centro da cidade com CBUQ;

• Aquisição de uma usina de pavimentação de CBUQ (Emenda Parlamentar);

• Conclusão de Obras;

• Construção de Trilha Ecológica no viveiro municipal.

OUVIDORIA

COMO ENCONTRAMOS:

• Falta de servidores;

• Falta de equipamentos ;

• Inexistência de informações e relatórios;

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO:

• Proporcionando estreitamento do canal da ouvidoria entre o cidadão e Prefeitura.

METAS PARA 2021:

• Ouvidoria nos bairros.

UNIRG

COMO ENCONTRAMOS:

• Estrutura física reformada e ampliada com recursos da UnirG;

• Atraso no pagamento da Data-Base desde 2019;

• Universidade;

• Processo de expansão – Paraiso.

AÇÕES – 100 DIAS DE GOVERNO

• Avaliação pelo Conselho Estadual de Educação do processo de expansão da UNIRG para Paraiso;

• Credenciamento do curso de Medicina pelo CEE;

• Inicio das tratativas junto ao TCE, para a desvinculação das contas da Unirg e Prefeitura.

• Atendimentos – 10.321 – Cursos de Enfermagem; Odontologia;

Ambulatório de Saúde, Fisioterapia, Farmácia e Psicologia.

METAS PARA 2021:

• Buscar novas parceiras para expansão da Unirg;

• Desvinculação das contas Unirg – Prefeitura;

• Pagamento da Data-Base;

• Vestibular Campus Paraiso (120 vagas – Medicina);

• Novos cursos;

• Retorno seguro das atividades presenciais e estágios.