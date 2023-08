Por Redação

Mais uma rodada de Plenárias Municipais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Tocantins (PT-TO), aconteceram de sexta-feira, 18, até domingo, 20, e mais oito municípios tocantinenses realizaram as plenárias municipais no sentido de debater a organização do partido, as eleições 2024, e sobre a importância de colaborar com o governo do presidente Lula, para que o desenvolvimento inclusivo chegue até os municípios tocantinenses.

“Mais uma etapa de Plenárias foi concluída e os municípios de Araguaína, Xambioá, Campos Lindos, Aragominas, Santa Fé, Riachinho e Barra do Ouro foram os municípios que realizaram as atividades e iniciaram a organização das bases, a formação política necessária para a disputa ideológica em favor da colaboração, fraternidade e esperança de municípios, estados e um país mais justo e igualitário”, destacou o presidente do PT Tocantins, Zé Roberto, que ao lado do membro da Executiva Estadual, Freitas do PT, acompanhou todas as plenárias deste fim de semana.

Para Freitas “este foi um fim de semana de construção e fortalecimento de ideias em favor da democracia nos municípios e no estado do Tocantins” e destacou a importância de participação da militância nas plenárias, que seguem no próximo fim de semana e nos meses de setembro e outubro nos municípios do estado.

Plenárias de agosto

Mais nove municípios realizam suas plenárias neste fim de semana:

25/08 19h – Recursolandia

26/08 08h – Centenário

26/08 10h30 – Bom Jesus do Tocantins

26/08 14h – Pedro Afonso

26/08 18h – Colinas do Tocantins

27/08 08h – Juarina

27/08 10h – Couto Magalhães

27/08 14h – Pequizeiro

27/08 19h – Tabocão