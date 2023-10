Presidente do Republicanos, Wanderlei Barbosa, reúne base e inicia alinhamento com foco nas eleições 2024

Por Redação

O presidente do partido Republicanos e governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu líderes da base do governo para participarem do primeiro encontro que pautou a união de forças entre as siglas partidárias com foco nas eleições municipais de 2024.

O encontro realizado na última segunda-feira, 16 de outubro, contou com a presença da presidente do União Brasil, Senadora Dorinha, do presidente do Progressistas, Deputado Federal Vicentinho Júnior, e Ailton Araújo, que representou o presidente do PDT, o vice-governador Laurez Moreira, que cumpre agenda institucional na Ilha do Bananal.

Além de ser um dos partidos que mais cresceu nos últimos anos em número de filiados, o Republicanos tem atualmente a gestão estadual mais bem avaliada do país, de acordo com a pesquisa Instituto Veritá, que avaliou os governos dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal e apontou o governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), como o melhor do Brasil, com 87% de aprovação.

De acordo com o presidente da sigla, Wanderlei Barbosa, o objetivo é fazer com que a boas práticas de gestão sejam ampliadas para os municípios, através de líderes e gestores que estejam preocupados em construir cidades e um Estado cada vez melhor.

“É a hora de unirmos forças com os municípios para a construção de um Tocantins cada vez melhor. Temos ampliado o nosso diálogo nos últimos meses com a nossa base e isso mostra um fortalecimento não apenas de nossas lideranças, mas da democracia e das boas práticas de gestão”, destacou o presidente do Republicanos Tocantins, ao frisar que a ampliação da base aos municípios melhora diálogos e gestão conjunta em prol da melhoria da qualidade de vida da população tocantinense.