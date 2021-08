por Wesley Silas

Segundo a mãe de jovem, sua filha Aline Rodrigues de Oliveira Araújo 31 anos, sempre teve uma relação conturbada desde conheceu João Paulo Pereira dos Santos, 20 anos.

“Ela começou a ter um relacionamento com este moço sem eu saber e fiquei sabendo depois de três meses após o início deste relacionamento em Peixe. Quando eu descobri não aprovei devido os comentários e eu conhecia o rapaz. Fiz de tudo para tirar ela deste relacionamento, mas não consegui. Depois ele começou a agredir ela fisicamente; mas tudo muito escondido e ela estava sendo maltratada calada. Ele era um cara violento e ela morava um uma das minhas duas casas que eu tenho em Peixe. Este cara já quebrou toda minha casa como portas, janelas porque quando ele chegava bêbado e drogado ,se ela não abrisse a porta ela arrebentava”, disse Marta Helena Rodrigues Ribeiro, mãe da vítima.

Vídeo mostra momento em que João Paulo atropelou Aline.

De acordo com a mãe, sua filha fugiu vária vezes do agressor “para não ser morta” e a família do acusado conseguiu o levar para o estado de São Paulo, mas em seguida ele retornou para Peixe e os dois voltaram a se encontrar. “Depois de 15 dias que ele estava em Peixe ela fugiu de casa às 5 horas da manhã para não ser morta e depois ela ficou na casa uma prima durante o final de novembro de 2020 até o início de janeiro de 2021 e neste meio tempo ela fez uma medida protetiva para ele não chegar perto dela. Depois ela foi para Goiânia mudar de vida”, declarou a mãe que apoiou a ida da filha para Goiânia para assim dificultar o encontro com o agressor.

Sem o consentimento da família, Aline Rodrigues, voltou a se encontrar com o agressor e, devindo a reprovação da família, chegou a bloquear sua mãe no telefone. Ela lembrou ainda que sua filha tem duas filhas, sendo uma de 11 anos que mora com a avó e um especial que fez hoje 09 anos que mora com o pai. “Eu explicava muito para ela que a pessoa que ama não maltrata, mas cuida e isso era uma doença. Ela dizia que não, pois o amava e não conseguia sair e que seria a única pessoa que ela já gostou. Após 15 dias ela terminou o relacionamento. Eu acredito que ela combinou com ele, e tentou esconder de mim, porém continuava com relacionamento. Teve um dia ele foi atrás dela na casa de uma amiga e a agrediu e quase agrediu também a amiga dela. Esta pessoa me falou que ele disse que iria quebrar as duas pernas da minha filha para deixa-la numa cadeira de rodas. No mês de julho passado eu tive uma conversa com ela que me jurou que não estava sabia da vida dela. No dia que voltei para o Tocantins chamei um Uber e peguei o telefone dela para ligar e vi uma mensagem estranha com um nome estranho. Desconfiei que seria ele e voltei para Peixe e três dias depois ele colocou a foto dele no perfil e descobrir que os dois estavam juntos em casas diferentes. Fiquei muito nervosa, mandei uns áudios para ela e daí ela me bloqueou”, disse.

Tentativa de feminicídio

Na terça-feira, 24, a operadora de caixa, Aline Rodrigues, foi atropelada pelo namorado João Paulo Pereira dos Santos em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele estava em um moto e foi preso por um policial que passava no local no momento do crime.

A cena da tentativa foi gravada em uma câmera de segurança que registrou o momento em que ele a perseguia de moto. Aline teve uma das pernas fraturada em três lugares e a outra, em dois.