Por Redação

A parlamentar, que busca a reeleição ao Senado, apresentou como primeiro suplente o empresário Fernando Iberê. O segundo suplente será o vereador Soldado Alcivan, de Araguaína. A parlamentar optou por fazer o registro online, podendo assim seguir a rotina de viagens, conversando de perto com os tocantinenses para prestar contas do seu mandato. Nesta segunda-feira, Kátia esteve na missa do Nosso Senhor do Bonfim, em Natividade. Durante a semana participará de reuniões em Gurupi, Araguaína e Porto Nacional.

Kátia chega ao início da disputa eleitoral mantendo a independência da candidatura e com um grupo político que só se fortalece. Em diversas pesquisas apresentadas até agora, Kátia aparece na frente dos demais candidatos. Até o momento quase 80 prefeitos já declaram seu apoio ao projeto de reeleição da parlamentar. Na semana passada, prefeitos do Bico e do Papagaio e do Sudeste estiveram com Kátia para tratar de estratégia política.

Aos 60 anos, Kátia coloca seu nome à disposição respaldado de uma extensa lista de serviços prestados pelo Tocantins. Só em emendas já são mais de R$ 700 milhões que se traduzem em ruas asfaltadas, melhoras no atendimento à saúde, fortalecimento da produção, entre outras ações que impactam diretamente a vida dos tocantinenses. À nível nacional a parlamentar coleciona vitórias que foram sentidas no bolso dos brasileiros, como o fim da CPMF e o Pronampe, programa que financiou micro e pequenos empresários atingidos pela pandemia.

A campanha eleitoral inicia oficialmente nesta terça-feira 16.