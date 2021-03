Jair do Povo esteve em Palmas nesta sexta-feira (12), em encontro com o Secretário Executivo do Estado o senhor Quesede Henrique para entregar ofício com o objetivo de requerer mais testes de covid-19 e mais capacidade de atendimento nos hospitais, através de parcerias no Estado para dar mais assistência a população gurupienses.

por Redação

Em documento o parlamentar solicita melhor funcionamento do LACEN (Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins), para que venha ser feito os testes de Covid-19 em massa e pede maior agilidade, e seja feita em parceria com o Hospital Regional de Gurupi, Universidade Federal do Tocantins (UFT) e com o governo do Estado e Secretaria de Saúde de Gurupi.

O vereador informa que a Universidade Federal do Tocantins (UFT) adquiriu 2 aparelhos com capacidade de ser produzido 200 exames por dia, o que ajudaria em parceria com o LACEN a melhor desempenhar os trabalhos no combate a Pandemia e serem efetuados a testagem para a população em Gurupi e região.

Na ocasião o vereador aproveitou para pediu urgência na abertura de novos leitos. “Precisamos urgente tomar medidas concretas para ajudar nossa cidade”, frisou.

O secretário do governo prometeu abrir novos hospitais privados para atender os casos graves que estão surgindo de Covid-19 em Gurupi. “Vamos abrir novos leitos para atendermos as pessoas que foram contaminadas em Gurupi”, afirmou o Secretário.