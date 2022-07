Por Wesley Silas

Nesta eleição dois vereadores de Gurupi pretendem disputar uma das 08 vagas a deputado federal. São eles André Caixeta (PSB) e o presidente da Câmara Municipal de Gurupi, Rodrigo Maciel (União Brasil) que nesta terça-feira, 12, promete fazer um grande evento político no Clube da Caixa Econômica com a presença de várias autoridades, em especial, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a presidente do União Brasil, deputada federal e pré-candidata ao senado, Dorinha Seabra.

A presença do governador Wanderlei Barbosa e da pré-candidata ao senado, Dorinha Seabra será mais um simbólico sobre a torre de babel que se tornou este momento pré-eleitoral no Tocantins, onde poucos se aventuram apostar como serão feitas as composições das chapas majoritária e as chapas proporcionais enfrentam um quiprocó nunca visto na política tocantinense e, entre os vários casos, está o da professora Adriana Aguiar, considerada mulher de confiança do ex-governador e pré-candidato ao senador, Mauro Carlesse, mas tem em sua agremiação a pré-candidatura da professora Dorinha.

Vale lembrar que a vinda da professora Dorinha Seabra acontecerá um dia após o deputado estadual, Gutierres Torquato ter mostrado sua preferência pela pré-candidatura de Dorinha ao senado, coisas que poucos imaginaram há poucos meses quando o grupo de Laurez fora aliado da senadora Kátia Abreu (Progressista).

“A minha preferência pelo nome da pré-candidatura da professora Dorinha Seabra é uma opinião particular minha e não tem nenhuma ligação pelo fato de sermos da base do governador Wanderlei”, disse Gutierres. Em Seguida ele afirmou, ao Portal Atitude, que a chapo do sonho seria uma composição entre o ex-prefeito Laurez, o governador Wanderlei Barbosa na formação de uma chapa majoritária com a presença da professora Dorinha.

Por isso, o lançamento da pré-candidatura de Rodrigo Maciel servirá como termômetro para sondar a força política do vereador que encontra-se inserido em um grande desafio para alcançar uma das 08 vagas a deputado na cidade e região em que ele terá que disputar votos com o colega André Caixeta (PSB) e com a ex-secretária Estadual de Educação, Adriana Aguiar (União Brasil).

Rodrigo Maciel está em seu primeiro mandato, como vereador de Gurupi, e se tornou o segundo Vereador mais votado nas eleições de 2020. Ele foi premiado como sendo um dos 30 melhores do País, com o Projeto Social Gabinete Até Você, durante a realização do projeto é oferecido a sociedade várias ações na área da saúde, beleza, social e jurídica.