Por Wesley Silas

Com a presença de deputados estaduais, porém sem nenhum deputado federal e dezenas de vereadores e prefeitos, a apresentação do nome do ex-prefeito de Gurupi como pré-candidato a vice-governador foi apresentado em Gurupi no Clube da Caixa Econômica Federam onde o espaço ficou pequeno para a quantidade de pessoas que acompanharam o evento.

O primeiro a discursar foi o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, que avalizou a escolha de Laurez e aproveitou para defender o nome do presidenciável Ciro Gomes. Em seguida a professora Dorinha Seabra (UB) defendeu os motivos pelos quais ela resolveu participar da majoritária do governador Wanderlei Barbosa como pré-candidata ao senador num discurso em que ela buscou defender outras bandeiras, além da educação. Em seguida, o ex-prefeito de Gurupi se apresentou como pré-candidato a vice-governador do Tocantins.

“Não tinha sentido eu disputar o governo do Estado contra o Wanderlei Barbosa porque a história dele é igual e minha. Ele é filho de um ex-prefeito do interior e eu também sou. O Wanderlei iniciou como vereador do interior e eu também. Nós temos a mesma história os mesmos ideais, a mesma vontade de servir o povo e foi com muita alegria que ele ligou para mim e disse que nós não podíamos disputar o governo e estaríamos que estar juntos e somar força”, disse Laurez Moreira.

Confira o discurso de Laurez Moreira:

O governador e pré-candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa optou por um discurso curto e em menos de 10 minutos ele explicou os motivos da escolha do nome do ex-prefeito de Gurupi como o seu vice.

“Eu pedi para o Laurez para fazermos reuniões mais rápidas para não cansar as pessoas e que elas vibrem conosco, estejam alegres junto conosco e que a nossa campanha seja propositiva com movimentos rápidos para ajudar o nosso Tocantins e o nosso povo”, disse o governador.

Segundo Wandelei quando ele escolheu o nome de Laurez Moreira foi voltado para construir um grande projeto e que Laurez não será uma vice “largado para lá”.

“Eu vou aproveitar a sua experiência de grande gestor que você tem. Eu vou aproveitar o vice que nós temos porque tem uma grande história e não estou aqui para dizer para o Laurez que no dia que passar as eleições eu o coloco na vice-governador e não falo com ele. Você será o conselheiro do nosso governo e você administrará este estado junto comigo e não preciso de um vice que não seja útil para a sociedade”, arrematou o governador Wanderderlei.

Confira o discurso do governador Wanderlei: