Por Redação

A ex-vereadora e presidente da Câmara de Paraíso do Tocantins Vanessa Alencar (UB) aceitou o convite da Deputada Federal e pré-candidata ao Senado, Professora Dorinha, para disputar as eleições desse ano em busca de um mandato na Câmara dos Deputados.

“Recebi vários convites nos últimos meses e agradeço cada um pela lembrança ao nosso nome, mas após uma conversa franca com nosso grupo, considerando toda a nossa proximidade com a Professora Dorinha e o trabalho por ela realizado em Paraíso, no Vale do Araguaia e Tocantins, aceitei a missão em disputar uma vaga para a Câmara Federal pelo União Brasil” afirmou a agora pré-candidata.

Com a missão de defender os direitos das mulheres e empunhando a bandeira do Vale do Araguaia, a ex-vereadora, que é filha de Paraíso, disputará pela primeira vez um cargo a nível estadual.

“Estou confiante pois sei que Deus está a frente do nosso projeto, sou de fácil amizade, e como tocantinense conheço a fundo os problemas do estado, da minha região e não tenho preguiça de fazer política legislando para todos e especial por aqueles que mais precisam” salientou.

Perfil

Vanessa Alencar Pinto Milhomem, é engenheira civil, de segurança do trabalho e bacharel em Direito. Foi vereadora em Paraíso do Tocantins por dois mandatos de 2013 a 2020, sendo a mulher mais jovem a compor o parlamento da cidade e a presidir a Câmara de Vereadores. Já foi Presidente da Junta Comercial do Estado (JUCETINS) em 2018, é filha da experiente advogada Iara Alencar e do ex-vereador de Paraíso por 3 mandatos Amiron Pinto, sobrinha do médico, ex-prefeito e deputado estadual Hider Alencar. Temente a Deus, é casada com o advogado e também ex-vereador de Paraíso Nando Milhomem, sendo mãe de dois lindos filhos (Matheus e Leonardo).