Por Régis Cáio

Oposicionista ao governador Mauro Carlesse (PSL), o deputado federal Vicentinho Júnior (PL) defendeu os nomes do senador Eduardo Gomes (MDB) e do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (Podemos) como os principais nomes na disputa ao governo do Tocantins. “Neste projeto eu vejo a face do Eduardo Gomes e do Ronaldo Dimas”, disse Vicentinho.

Em seguida o senador Eduardo Gomes defendeu um processo eleitoral equilibrado. “Vamos para convenção, vamos para as ruas, unir todos os tocantinenses para ter um ciclo de desenvolvimento que o estado merece”, disse. É tão simples que nos dá a responsabilidade de participar diretamente desse processo ajudando”, completou.

Por sua vez, o ex-prefeito de Araguaia completou: “Eu tenho certeza que o Eduardo Gomes será governador deste estado, mas não agora, pois tem outro na fila”, arrematou.