Ascom Amastha

De caminhada pelo comércio, entrevistas e reuniões, uma delas embaixo de chuva, o candidato a senador pelo PSB Carlos Amastha cumpriu intensa agenda neste último final de semana, passando por Augustinópolis, Araguatins e Araguaína. A conversa é olho no olho, apresentando suas propostas, recebendo o reconhecimento da população por ter sido o melhor prefeito que Palmas já teve, e declarações de voto de pessoas que têm a certeza que Amastha pode fazer mais pelo Tocantins no senado federal.

Na noite da última sexta-feira, 16, nem mesmo a chuva impediu que milhares de araguatinenses e moradores dos municípios vizinhos ouvissem as propostas de Amastha, que reforçou a necessidade da região do Bico do Papagaio eleger representantes para Assembleia Legislativa e Câmara Federal, e ainda se colocou à disposição para ser o senador do Bico do Papagaio.

“Eu fecho o compromisso com vocês de ser o grande senador da região, cuidando dos projetos mais importantes como piscicultura, agricultura, turismo e tantos outros”, ressaltou.

Dentre as propostas apresentadas, Amastha falou em votar pela manutenção do Auxílio-Brasil de R$ 600,00, que vai propor uma emenda para aumentar o auxílio para as mães solo e apoiar o futuro governador Ronaldo Dimas, a implantar o auxílio R$ 300,00 para auxiliar famílias tocantinenses.

“Me preocupa a situação das famílias que não conseguem fazer as refeições da forma adequada, está faltando comida na mesa, está faltando emprego e o custo de vida cada vez mais alto. Me coloco à disposição, enquanto senador vou trazer recursos para o Tocantins, trazer investidores que gerem emprego e renda, para que essa realidade mude para melhor e que esses dias ruins fiquem no passado”, destacou Amastha, durante caminhada na Avenida Cônego João Lima, em Araguaína, realizada no sábado, 17.

A agenda em Araguaína encerrou com uma grande reunião, na noite de sábado, quando Amastha pediu às centenas de pessoas presentes para comparar as propostas de todos os candidatos ao senado, bem como suas ações enquanto detentores de mandatos. “Não vou ficar com discurso de ódio e nem atacar ninguém, prefiro que ouçam minhas propostas, avaliem minha gestão quando fui prefeito de Palmas, comparem com as outras candidatas: a senadora está no Congresso Nacional há 24 anos, e nesses anos todos o que ela não fez, não será agora que irá fazer; a Professora Dorinha sempre participou da educação no Tocantins que não é uma das melhores do Brasil”, destacou.

Amastha lembrou os investimentos feitos na educação de Palmas e quanto a rede municipal deu um salto de qualidade. “Quando fui prefeito da Capital, com pouquíssimos recursos, nós colocamos Palmas em número um no Ideb entre as capitais. Então se tem um senador que representa a educação, esse senador é o Amastha. Analisem bem, comparem e com certeza chegarão a conclusão que o melhor para o senado é Amastha 400”, ressaltou, referindo-se ao Ideb 2015, quando Palmas alcançou 5.6 nas séries finais (8º e 9º anos), superando Curitiba que teve 5.3. Já nas séries iniciais (4º e 5º anos), Palmas obteve 6.2, atrás apenas da capital paranaense que alcançou 6.3.