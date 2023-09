Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) realizou na manhã desta quarta-feira, 06, uma reunião de alinhamento com vistas às eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar, nos municípios que integram a comarca de Gurupi. A eleição acontece, em todo o Brasil, em 1º de outubro.

O encontro teve a participação de presidentes dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e candidatos às eleições de Conselheiro Tutelar dos municípios de Gurupi, Aliança do Tocantins, Crixás do Tocantins, Sucupira, Dueré, Figueirópolis e Cariri do Tocantins.