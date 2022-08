Ao final de uma caminhada com mais de 10 mil pessoas nas ruas de Araguaína, o candidato, Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos)), alertou que o governador tampão e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), repete os equívocos dos governos provisórios anteriores e não demonstra qualquer preocupação com a população do Tocantins.

“Estamos vivenciando um mandato que mais uma vez repete situações equivocadas, crimes eleitorais e não há de fato preocupação com povo e apenas com eles mesmos”, destacou Dimas, ao ressaltar um grande uso da máquina e das ações de governo visando apenas se manter no poder a qualquer custo.

Dimas agradeceu os milhares de presentes e destacou que todos, juntos, são a força mais importante no processo de convencimento da população da necessidade se ter uma administração planejada, com projetos concretos e que sempre busque o bem estar dos tocantinenses através do desenvolvimento econômico e social.

“Agora estamos em luta! Conto com vocês para levar as informações reais do que aconteceu e segue acontecendo aqui. Conversem com seus amigos, conversem com seus conhecidos de fora de Araguaína, contem sobre o nosso trabalho”, pediu o candidato, que governou a cidade de 2013 a 2020, comandando uma transformação completa no município.

Dimas fez questão de destacar todos os aliados presentes, ressaltou a parceria com o ex-prefeito de Palmas e candidato a senador Carlos Amastha (PSB), ressaltando que é uma dobradinha entre o melhor prefeito da história de Palmas e ele.

Congressistas e Bolsonaro

Dimas elogiou a parceria e o trabalho em prol de Araguaína do senador Eduardo Gomes (PL) e do deputado federal Tiago Dimas (Podemos), afirmando que a cidade pôde melhorar muito mais rápido após a chegada dos dois no Congresso Nacional a partir de 2019. Ele também agradeceu muito o MDB, comentando a importância de contar com o ex-governador Marcelo Miranda e com o candidato a vice-governador, Freire Júnior (MDB). Segundo Dimas, Freire Júnior tem um grande histórico político e é um homem mais do que preparado para o cargo.

O candidato também defendeu a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, fundamental na parceria de obras em Araguaína.

“Nosso candidato a presidente é Bolsonaro, 22. É ele que está mandando dinheiro para os municípios, valorizando os congressistas, que mandam recursos para suas cidades. É importante demais a continuidade de uma gestão. Respeito todos os outros, mas ele é o nosso presidente”, discursou Dimas.

No final da fala, Dimas se emocionou e não conseguiu segurar o choro. “Estou muito emocionado, fico muito grato, mais uma vez, por todos vocês me darem essa força. Também muito grato a minha família. Às vezes fico 20 dias sem ver minha mãe, que já tem mais de 80 anos, mas essa é uma luta para fazer a transformação que o Tocantins tanto precisa”, frisou.

Além dos candidatos Dimas e Freire Júnior, a caminhada contou com o candidato a senador Carlos Amastha (PSB), o prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues (Solidariedade), o senador-presidente estadual do PL, Eduardo Gomes, o deputado federal e presidente estadual do Podemos, Tiago Dimas, o ex-governador e presidente estadual do MDB, Marcelo Miranda, o ex-vice-governador e ex-prefeito de Araguaína, Paulo Sidney, dezenas de postulantes a deputados e vários prefeitos do Tocantins. Inclusive, no evento, a prefeita de Santa Fé do Araguaia, Vicença Lino, e o ex-prefeito da cidade, Valtênis Lindo, declararam apoio a Dimas e Freire Júnior.