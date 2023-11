Eleições em Porto: Álvaro A7 se filia ao PSB com discurso de construção política: “Quero ser a ressonância da voz popular”

Por Redação

O pré candidato a prefeito de Porto Nacional, empresário Álvaro A7 se filiou ao PSB no encontro estadual do PSB na noite desta sexta, 10. Ele tem o apoio total do presidente nacional Carlos Siqueira e do estadual, Carlos Amastha.

Ele fez um discurso forte e citou até Eduardo Campos e Barack Obama. A7 foi prestigiado por familiares e amigos.

“Selar a entrada num partido é a primeira grande escolha na missão de representar as pessoas! Tenho certeza que estou começando com o pé direito numa Casa onde o respeito impera e o bem comum é o principal objetivo!”, afirmou.

Em seguida ele citou: “Quero resgatar o bom debate, a utopia, a leveza e o respeito da sociedade”, assim respondeu o nosso inesquecível Eduardo Campos quando perguntado em 2013 se poderia ser um bom presidente! Gosto muito desta frase porque falar sobre política tem sido cada vez mais desafiador! Estou entrando nela inspirado em ideais como os de Eduardo Campos: fazer a diferença na vida das pessoas!”, disse.

Álvaro falou de sua origem na cidade e da motivação por ter entrado na política.

“Nasci ali na beira do rio em Porto Nacional onde cresci na Praça das Mães e com muita luta realizei o sonho de ser engenheiro, depois advogado e hoje também como empresário que contribui para o turismo de eventos em Porto! Cansei de assistir muita coisa que pode ser feita e transformada não acontecer! Cansei de lamentar políticas que não acontecem na prática! Decidi com apoio da minha família e amigos arregaçar as mangas, andar pela cidade ouvindo as pessoas e construir este projeto que não é só meu! Porto Nacional: eis aqui um filho apaixonado e comprometido com a melhoria da nossa cidade!”, chegou a dizer.

Ele se referiu ainda ao clima de pré-campanha na cidade e avisou: “Não estou preocupado com A ou B: Porto não tem dono como muitos acham! Quero ser a ressonância da voz popular que quer uma cidade mais forte, com mais empregos, com índices melhores na educação e na saúde, Com obras que de fato comecem e terminem, com inclusão e acima de tudo respeito a todos!”, disse.

Álvaro falou ainda como pretende construir o plano de governo.

“Eis me aqui Porto Nacional! Meu grupo político são as pessoas antes de tudo! Vamos construir o melhor plano de governo que nossa cidade já teve! Vamos enxergar Porto com seus desafios do dia a dia e não como “instrumento de disputas pessoais”, disse.

Ele finalizou: “Chega de politicagem! Nosso povo quer líderes que saibam da importância real de administrações comprometidas! Encerro com as palavras de Barack Obama: “Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos”, disse.

O evento reuniu membros do partido em todo o Estado e recebeu filiações.