Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes propôs na manhã desta quarta-feira, 22, a Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto). O documento já conta com a assinatura da maioria dos deputados estaduais e a FPA tem como objetivo integrar os legisladores ao setor agroindustrial tocantinense, indutor do crescimento econômico no estado e com enorme potencial de geração de empregos e renda.

“É um momento importante, de diálogo e soma de esforços em prol do desenvolvimento do Tocantins”, destacou o deputado. Na oportunidade ele entregou pessoalmente para cada parlamentar exemplar do “Plano Estratégico para as Cadeias Produtivas do Agronegócio no Estado do Tocantins”, executado pela FIETO, em parceria com o governo estadual, cujo objetivo foi estudar as principais cadeias produtivas tocantinenses.

O parlamentar reforçou que o Tocantins tem condições extremamente favoráveis para a produção agrícola e agropecuária, o que leva diretamente ao crescimento e interesse da instalação de agroindústrias. “Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), o Tocantins ocupa o 9º lugar no país na produção de soja, o 3° na de arroz e possui o 11° rebanho bovino nacional”, informou o parlamentar ressaltando que, mesmo com índices positivos, o Estado ainda precisa avançar, e precisa beneficiar-se dessas oportunidades e condições favoráveis.

“O nosso objetivo é fortalecer cada vez mais o agroindústria tocantinense que precisa permanecer em uma crescente. Nunca é demais a gente fortalecer os laços e trabalharmos, em conjunto, de mãos dadas, para obter êxitos, e poder encarar com mais segurança os desafios que vem pela frente”, afirmou Fortes.