Por Redação

Nem o pé quebrado foi capaz de atrapalhar a agenda da senadora Kátia (Progressistas) pelo Tocantins, ouvindo as pessoas e prestando contas do trabalho no Congresso Nacional. Na noite de sexta-feira (12), a parlamentar foi recebida em Nazaré pelo prefeito Cleiton, acompanhado de outros nove prefeitos com o objetivo de traçar estratégias para o projeto de reeleição de Kátia ao Senado. A próxima reunião na região com o mesmo propósito será em Araguatins. Hoje (13), Kátia participa de encontro com prefeitos do Sudeste, organizado pelo prefeito Paulo Roberto de Taguatinga.

A boa relação de Kátia com o Bico do Papagaio não é de agora. Só a parlamentar já destinou mais de R$ 90 milhões em emendas para os municípios da região. Em uma conversa franca os prefeitos agradeceram e reconheceram o trabalho de Kátia.

O municipalismo é uma das principais bandeiras defendidas por Kátia. Além de promover programas como o Tocantins Catarata Zero, com mais de 11 mil procedimentos realizados em moradores das 139 cidades, a senadora destina suas emendas diretamente para os municípios. Duas perfuratrizes adquiridas através de emenda da senadora para o consórcio do Bico do Papagaio (Coinbipa) também vêm mudando a realidade do abastecimento de água em diversas cidades.

“Sou apaixonada pelo Tocantins, vou seguir trabalhando para cuidar de gente. Quero dedicar até meu último suspiro para combater a desigualdade e melhorar a vida dos mais pobres no nosso Estado”, disse Kátia

A caminhada de Kátia pelo Norte do Tocantins começou na quinta-feira por Aragominas e Muricilândia. Nos dois municípios foi recebida pelos prefeitos Marcos Alexandre e Alessandro Borges, acompanhados de secretários e vereadores. Em Muricilândia, a senadora também pôde conversar com lideranças de Santa Fé.

Na sexta-feira, a agenda começou por Araguaina, com uma grande reunião entre vereadores, ex-vereadores e líderes políticos. À tarde foi recebida em Filadélfia pelo prefeito David Bento e mais de 100 pessoas do município. Ainda no Norte, em Babaçulândia, Kátia esteve com o ex-prefeito Aleno Dias e com lideranças locais.

Neste sábado Kátia segue viagem para o Sudeste, onde visitará Novo Jardim e Taguatinga.

Prefeitos que participaram da reunião em Nazaré:

Tocantinópolis – Paulinho

São Bento – Paulo Wanderson

Santa Terezinha – Irmão Doda

Darcinópolis – Jackson Soares

Nazaré – Cleiton

Praia Norte – Ho Che Min

Carrasco Bonito – Gilvan

Cachoeirinha – Paulo Macedo

Piraque – Neto SOS

Wanderlandia – Djalma Junior