Por Redação

“O nosso objetivo é facilitar a troca da frota dos mototaxistas para melhorar o atendimento ao usuário e a segurança destes. Isso fomenta a economia e gera oportunidade”, destacou o deputado Gutierres que em seguida afirmou ter certeza do posicionamento favorável do Governo do Estado sobre a solicitação. “Eu tenho certeza que o governador Wanderlei nos atenderá, porque o governador olha para todas as classes, dando oportunidade pra quem quer trabalhar no estado do Tocantins”, disse o deputado.