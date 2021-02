Considerada como símbolo da dominação masculina, as gravatas usadas na confecção da saia da senadora tocantinense foi feita sob encomenda pelo Ateliê Rosana Tavares em Palmas.

por Wesley Silas

“Saia que fiz com gravatas que os colegas senadores me deram a meu pedido. Cada gravata tem o nome do senador na barra, para guardar de lembrança. O modelo foi feito pela minha costureira em Palmas, a talentosa Rosana Tavares, do @atelierosanatavares”, postou a senadora Kátia Abreu no instagram ao comentar a indumentária masculina com cores fortes usadas por pessoas que estão no topo da pirâmide social.

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) foi eleito com 57 votos, 16 a mais que os 41 necessários da concorrente a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que obteve 21 votos. A postagem do vestido da senadora Kátia Abreu (PP) aconteceu no dia em que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) despedia da Câmara dos Deputados aos prantos após a eleição do deputado federal alagoano Arthur Lira (PP-AL) do partido de Kátia Abreu que passou a ser o novo presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2021-2022, em primeiro turno, com 302 votos.