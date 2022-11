da redação

Mãe e filho, Gabriel Crispim e Marlucia Galvão foram votar juntos pela primeira vez. O jovem, de 17 anos, estreou nas urnas; mesmo não sendo obrigado a votar, fez questão de participar. “Acho que todo mundo deveria votar, mesmo não sendo obrigatório, porque o voto faz a diferença. Acredito que é uma decisão muito importante para o país”, disse. “Tenho muito orgulho de poder acompanhar o meu filho nesse momento tão importante, é uma honra maravilhosa. Ele é o meu companheiro, por isso o incentivei a começar desde cedo, para ele saber a importância da votação e entender que ele também está contribuindo para o nosso país”, complementou Marlucia.

Com uma experiência em eleições bem maior que a de Gabriel, dona Anadir Carrara, de 86 anos, também não deixou de ir às urnas. Nem mesmo as dificuldades de locomoção a impediram de participar do processo democrático em prol do futuro que ela quer para os filhos e netos. “Eu incentivo todo mundo a votar. Eu tenho 86 anos e mesmo com dificuldade de locomoção meu neto me trouxe. Estou muito feliz que eu votei e irei continuar votando até o dia que eu puder levantar da cama, até mesmo em uma cadeira de roda eu faço questão de votar, para ajudar nessa democracia maravilhosa”, garantiu.

Peças fundamentais para a realização das eleições, os mesários também se destacaram na festa da democracia. Marcelo Gualberto já perdeu até as contas de quantas vezes atuou como mesário. “Comecei como voluntário muitos anos atrás, desde o início do Tocantins. Já tive experiência de escrutinador, como contador de votos e de mesário, participando desde o início da evolução do processo de urna eletrônica e vendo o resultado dos avanços do processo eleitoral. O pessoal está votando, conseguindo exercer o seu direito, praticando a democracia e, de certa forma, a gente mostra que essa evolução é constante, está sempre aprimorando na questão de segurança e de praticidade. Estamos aqui para contribuir. É necessário estarmos participando de tudo isso”, afirmou o mesário.

Ocorrências

Conforme balanço do Gabinete de Segurança Institucional do TRE-TO, ao longo do dia 30 foram registradas 33 ocorrências,sendo 5 registros de boca de urna/propaganda irregular, 21 violações do sigilo do voto; 3 casos de violência para obtenção de voto; 3 agressão verbal a mesário e 1 descumprimento da Lei Seca.

Já a Ouvidoria Regional Eleitoral registrou até às 18 horas deste domingo (30/10), 333 atendimentos a eleitores. Segundo balanço parcial, a maior parte dos contatos foi para tirar dúvidas, com registros também de denúncias, críticas e reclamações.

Em relação às urnas eletrônicas, 38 máquinas foram substituídas em todo o Estado; um percentual de 0,96 % do total de 3.957 urnas em uso.

com informações da Ascom TRE-TO