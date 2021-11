Share on Twitter

por Redação

Anunciada no final da semana passada, a união da oposição nas eleições da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) foi oficializada nesta sexta-feira, 5 de novembro. Agora, a chapa Ordem na Casa, liderada pela advogada Ester Nogueira, passa a ter Rita Rocha como candidata a vice-presidente. Rita liderava a chapa OAB de Respeito.

Esta é primeira vez na história da OAB Tocantins que uma chapa tem duas mulheres nos dois principais cargos.

Várias pessoas do grupo de Rita também passam a integrar a chapa liderada por Ester, em uma união que tem como principal objetivo formar um grupo forte com condições de vencer a disputa marcada para 16 de novembro e, assim, realizar uma gestão que recupere a credibilidade da OAB-TO perante os atores do Direito e a sociedade.

“Quero agradecer todos os colegas da antiga chapa OAB de Respeito por entenderem que o momento é superar qualquer divergência para que possamos ter um grupo coeso e forte. Parabéns à colega Rita por estar alinhada com esse pensamento e ter mostrado grandeza nessa hora. Vamos todos juntos colocar ordem na nossa casa com uma OAB de respeito”, destacou Ester Nogueira.

Para Rita Rocha, a união consolida um processo em prol de um interesse maior, que é restabelecer a seriedade e a credibilidade na instituição.

“Estou aqui para somar forças com a Ester. Eu sei que ela pensa a mesma coisa que eu, pois eu ouvi da advocacia. Não adianta apenas chegar no terceiro ano e despejar um monte de obras. Precisamos de uma gestão que atue em prol da advocacia. Tem como fazer”, salientou Rita Rocha.

Aceleração da aliança

A união das chapas estava em conversa há algumas semanas, mas foi acelerada após a revelação, no dia 26 de outubro, de que o atual presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga, é alvo de uma nova grave denúncia criminal, desta vez por corrupção e lavagem de dinheiro em ação movida pela PGR (Procuradoria Geral da República) no STJ (Superior Tribunal de Justiça). Além disso, Gedeon também é condenado por estelionato na Justiça federal.

Desde então, os integrantes das duas chapas já fazem campanha juntos, em prol de Ester.

