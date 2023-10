Eleições 2024: Presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira oficializa convite e Alvaro A7 irá para o PSB para disputar prefeitura de Porto

Por Redação

O empresário portuense Alvaro A7 esteve reunião nesta quarta-feira, 4, em Brasília com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Recebido com deferência pela nacional da legenda, ele recebeu o convite para se filiar ao partido e disputar as eleições de 2024 na 4ª maior cidade do Tocantins, Porto Nacional. Ele é visto como a grande novidade no cenário pré eleitoral na cidade.

Ficou acordado que a filiação deve acontecer em evento que será realizado dia 10 de novembro com presença de Carlos Siqueira.

O presidente Carlos Siqueira destacou a importância da participação do PSB nas eleições com nomes construtivos.

“Damos todo apoio a um nome desse padrão para uma cidade tão simbólica como Porto Nacional”, garantiu. Ele deixou claro o apoio e garantia do partido para o nome de Alvaro.

O presidente do PSB no Tocantins, Carlos Amastha acompanhou o encontro reforçando a pré candidatura de Álvaro como uma das prioridades da legenda no Tocantins.

Álvaro pontuou que a construção do projeto político para a cidade será com base na escuta nas bases e diálogo com todos os setores de Porto Nacional.

“Na minha vida sempre agi com calma e respeito em todos os momentos! Ingressar na política com uma pré candidatura propositiva pra mim é um ato de responsabilidade com minha cidade! Quero ser a opção dos moradores que buscam um projeto de gestão sintonizado com suas necessidades diretas!”, disse.

Álvaro destacou a escolha do partido pela história de lutas e conquistas no país.

“Política pra mim é um projeto coletivo sintonizado com sentimento popular! Não tenho interesse de “poder pelo poder” jamais! Quero humildemente usar minha experiência de empresário e engenheiro para junto com cada setor da sociedade fazer uma gestão de um portuense para os portuenses!”, completou o pré-candidato.

Álvaro

Nascido e filho orgulhoso de Porto Nacional, Álvaro A7 é empresário, engenheiro civil e bacharel em Direito. Proprietário do Espaço A7 eventos criado para impulsionar o turismo de eventos e negócios na cidade.