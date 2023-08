Share on Twitter

O político já ocupou o papel de comandar esse tipo de articulação dentro do próprio PODEMOS, quando este ainda se chamava PTN.

A confirmação do nome de Júnior Luiz, é vista como estratégica para o partido PODEMOS, que tem como objetivo principal conquistar uma presença mais influente nas eleições municipais de 2024. Júnior Luiz traz consigo um histórico de sucesso em coordenação política, o que o coloca como uma escolha natural para liderar esse esforço.

Sob sua liderança anterior, quando o partido ainda era denominado PTN, Júnior Luiz demonstrou capacidade de unir forças, construindo alianças sólidas e promovendo uma plataforma coesa que resultou na eleição de 3 vereadores em 2008.

O papel de coordenador do PODEMOS em Palmas é tida por analistas políticos na capital, como uma posição que demanda visão estratégica, habilidade de comunicação e capacidade de conciliar diferentes perspectivas.

Enquanto Palmas se prepara para as eleições de 2024, a nomeação de Júnior Luiz para liderar o PODEMOS na cidade é um sinal claro de que o partido está buscando uma presença mais impactante na política local. A trajetória e os sucessos anteriores de Júnior Luiz oferecem aos membros do partido e aos eleitores uma razão convincente para acreditar que pode construir uma chapa competitiva.

Júnior Luiz também já foi secretaria municipal de Articulação Metropolitana, da Prefeitura de Palmas e secretario de Governo, do Governo do Tocantins.

Com informações do Folha do Bico