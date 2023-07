Share on Twitter

Na conversa o Governador declarou total apoio para a aliança dos três, em oposição a atual gestão de Paraíso. Em suas redes sociais, o ex-Governador Moisés Avelino postou a foto com a seguinte frase; “Reafirmamos o compromisso de trabalhamos juntos em prol de um Paraíso melhor”.

A Aliança recém formada pelo deputado estadual Nilton Franco, Avelino e Damaso é o principal grupo de oposição ao Prefeito Celso Morais. A oposição ganha um grande reforço com a declaração do governador Wanderlei Barbosa, o que pode “apimentar” a disputa do próximo ano.