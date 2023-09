Por Wesley Silas

As eleições de 2024 se aproximam e os bastidores da disputa estão acirrados no Sul do Tocantins.

A cidade que nunca teve um filho legítimo representante do seu povo no Executivo Municipal, agora repensa os apoios para levar às urnas o voto por representatividade local.

O município que tem sua economia forte no agronegócio, despontando no cenário tocantinense como referência na economia da região Sul do estado, tem atraído olhares de “gaviões” de outros ares para pleitear uma vaga no executivo municipal.

A quem diz que o atual presidente da Câmara de cidade vizinha, articula financeiramente grupos com pretenções ao Paço Municipal caririense com objetivo exclusivo de fatiar a prefeitura municipal de Cariri do Tocantins.

Nos bastidores, o tal presidente da Câmara da cidade vizinha é visto por lideranças caririenses, buscando eleitores a pulso, com pacotes que já ultrapassam os 50 “mangos”.

E a informação é de que por lá, já teriam até vereadores, ex-vereadores, e grupos ligados ao atual prefeito, firmando “compromisso” com o candidato do dinheiro.

E a pergunta que não quer calar: candidato que compra voto, tem compromisso com você?

Bastidores locais dão conta de uma chapa legítima caririense na disputa. Os comentários nas rodas de conversas apontam para a união entre a ex-vereadora Ivonete Pereira (Republicanos), vereador professor Ederson (DEM) e o atual presidente da Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, Tetim do Açougue (DEM).

Os três são filhos legítimos de Cariri, tem representatividade e defendem a mesma bandeira: a eleição de um filho da cidade para prefeito e representante legítimo do povo caririense.

Na boca do povo os comentários são de que, a união dos três fortaleceria um grupo que seria imbatível para as próximas eleições.

Uma chapa genuinamente caririense contra a ganância pelo poder de quem só está de olho nos cofres públicos municipais, sem qualquer compromisso com a comunidade caririense.

Um vez eleito para ser vereador na cidade vizinha e atual presidente da Casa de Leis daquela cidade, o “gavião” busca representar à população caririense, demonstrando não ter qualquer compromisso com à população que o elegeu. Neste sentindo, qual seria seu compromisso com Cariri? Abra o olho comunidade!

Apoio

Nos grupos do atual prefeito já é nítida a aclamação pela união da ex-vereadora Ivonete Pereira, vereador professor Ederson e o atual presidente da Câmara caririense, Tetim do Açougue.

Os bastidores dão conta de que o atual prefeito, não vê objeção em apoiar a chapa, que para ele, terá como cabeça o que estiver à frente das pesquisas.

Os bastidores dão conta de que, o grupo formado pelos filhos de Cariri ganhou força também no cenário estadual, com apoio do governador, deputados e até senadores.

O que resta agora é esperar as cenas dos próximos capítulos da política caririense, mas, vale a pena lembrar o povo que, abram o olho quanto aos “acordos” ofertados pelos forasteiros que vêm para a cidade com o intuito apenas de comprar voto, abanar as mãos, tapas nas cotas e que já está com a botina no pé para o ponta pé depois das eleições.

Valorizar quem é de casa, quem tem serviço prestado na comunidade é acreditar na legitimidade de uma chapa genuinamente caririense.