Por Redação

Com várias candidaturas avulsas nas eleições de 2022, os candidatos estão ficando cada vez mais em cima do muro, evitando assim uma perda de votos. A estratégia já adotada pelas chapas majoritárias, de não se comprometer em anunciar apoios para nomes à Presidência da República ou mesmo a governador e senador, chega agora às chapas proporcionais, principalmente de deputados estaduais e federais com mandato.

Com receio de perder votos e contrariar a vontade do eleitor, que flutua entre as várias legendas, muitos candidatos têm optado por deixar em branco o espaço no seu santinho para o cargo de senador, uma vez que a disputa segue acirrada no Tocantins e possui 11 postulantes.

Mesmo com apoios declarados nos palanques e em suas redes sociais, os candidatos estão optando assim por uma questão estratégica. Em uma eleição curta, concorrida e polarizada, qualquer deslize pode ser fatal para uma candidatura. Na dúvida, é melhor garantir o seu, e deixar que o eleitor faça sua própria decisão livremente aos outros cargos.