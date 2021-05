A movimentação política para 2022 já começou na região do Bico do Papagaio, no extremo norte do Tocantins. O deputado Jair Farias (MDB) recebeu recentemente apoio do prefeito de Axixá para a sua reeleição.

por Régis Caio

Aliado de primeira hora do governador Mauro Carlesse, o prefeito de Axixá do Tocantins Auri Wulange juntamente com seu vice manifestaram publicamente que irão apoiar a reeleição do deputado estadual Jair Farias.

“Na qualidade de prefeito de Axixá, declaro meu apoio a reeleição do deputado, que foi um grande parceiro durante a campanha que nos garantiu a vitória e continua sendo parceiro da nossa gestão”, disse o prefeito.

O deputado Jair Farias, que é da região do bico do papagaio relatou que é motivo de orgulho e satisfação contar com este importante aliado. “Será de grande valia para nossas pretensões políticas essa parceria com o prefeito Auri e com Axixá. Estou lisonjeado e satisfeito. Se Deus quiser, essa parceria que já existia, e agora mais forte ainda, vai render bons frutos e mais benefícios para a querida Axixá”.