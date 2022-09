Por Wesley Silas

A dobradinha entre Fortes e Martins abre espaço político para ambos dentro do “Projeto Madureira” que busca aumentar a represtatividade dos evangélicos por meio da “nação Madureira” na Câmara dos Deputados e vai ao encontro com o fortalecimento da candidatura de Eduardo Fortes que representa o segmento do agronegócio e de Felipe Martins que passará a ter espaço nos projetos sociais do grupo de Fortes que garantem a segurança alimentar às pessoas carentes do Tocantins.

Em Gurupi, Felipe Martins também tem o apoio do vereador e candidato a deputado estadual Ivanilson Marinho (SD) que também é membro da Igreja Assembleia de Deus.