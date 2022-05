Os presidentes do Partido Social Cristão (PSC) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o deputado federal Osires Damaso e o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha, respectivamente, realizam nesta terça-feira, 4, às 8 horas, um evento para comunicar a pré-candidatos, dirigentes e filiados a aliança entre as siglas para as eleições de outubro.

da redação

A reunião acontece na sede pessebista, em Palmas. A articulação entre os dirigentes estaduais de PSB e PSC já ocorria há algum tempo, mas a confirmação do apoio dos socialistas à pré-candidatura a governador de Osires Damaso veio neste mês. Em contrapartida, o social cristão já antecipou que irá se licenciar do mandato na Câmara Federal, abrindo espaço para o braço direito de Carlos Amastha, Tiago Andrino (PSC).

No evento, o PSB vai apresentar a Damaso a sua nominata de pré-candidatos a estadual ,federal e Senado.