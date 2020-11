Eleições 2020: 82,83% dos eleitores tocantinenses compareceram às urnas

Seguindo as medidas estabelecidas no protocolo de segurança sanitária, a Justiça Eleitoral garantiu um processo de votação tranquilo em todas as cidades do estado e o eleitor tocantinense não deixou de ir às urnas no último domingo (15/11). A abstenção no Tocantins foi a quarta menor do país. Com índice de 17,17%, o estado ficou abaixo da média nacional de faltosos, que registrou índice de 23,14%.

Por Redação

Em Palmas 138.531 eleitores foram às urnas, o que representa 76,74% do eleitorado. Aos 71 anos, o aposentado Ebraim Ribeiro foi um deles. Apesar da pandemia, o idoso fez questão de votar e frisou que se sentiu completamente seguro no local de votação. “Não podemos deixar de votar; é importante que a gente exerça nosso direito ao voto. Todos aqui estão usando máscara e tomando os cuidados necessários; me senti seguro votando no horário preferencial”, disse.

Em Araguaína, dos 105.288 eleitores aptos, 83.943 votaram no último domingo – 79,73% do total. Já em Gurupi, o índice de comparecimento foi de 77.81%. Ao todo, 41.252 pessoas votaram e 12.051 abstenções foram registradas.

No dia da votação, mais de 21,5 mil pessoas fizeram parte da força de trabalho da Justiça Eleitoral para que tudo saísse como planejado. Deste total, 13,6 mil atuaram como mesários, na linha de frente para atendimento ao eleitor. Na Aldeia Porteira, em Tocantínia, o indígena Pedro Pereira foi um deles e destacou o cumprimento de todos os protocolos de segurança durante o dia. “Isso é importante para nós evitarmos essa doença, essa pandemia que está espalhada no Brasil inteiro”, frisou.

Ocorrências

Nas 3.415 seções eleitorais do estado, instaladas em 871 locais de votação, apenas 17 urnas tiveram que ser substituídas ao longo do domingo.

Já em relação às ocorrências policiais, 52 registros chegaram ao conhecimento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do TRE-TO, entre os dias 14 e 15 de novembro. Na maioria dos casos, denúncias de boca de urna, compra de votos e transporte irregular de eleitores.

Também no fim de semana, a Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE) registrou 2.009 atendimentos, sendo que grande parte das solicitações estava relacionada a consulta de local de votação. Pelo Pardal, o canal de denúncias de propaganda eleitoral irregular, a ORE contabilizou 410 registros em todo o estado.

“Tivemos uma eleição tranquila, com algumas poucas ocorrências que foram prontamente resolvidas”, destacou o presidente do TRE-TO, desembargador Eurípedes Lamounier, em coletiva de imprensa após o fim da votação. Confira a íntegra da entrevista.

Apuração

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) foi o primeiro do país a finalizar o recebimento dos boletins de urna gerados em cada seção eleitoral. A totalização dos votos foi feita pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser consultada na página do TSE na internet ou pelo aplicativo Resultados.