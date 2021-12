“O servidor paga um plano caro, mas não tem atendimento no Bico do Papagaio. Ele precisa se deslocar até Araguaína para conseguir fazer uma consulta ou, então, se dirigir até Imperatriz (MA) e pagar uma consulta particular, como muitos têm feito. Isso está errado e nós vamos lutar para mudar essa realidade”, destacou Oliveira.

O problema ocorre até mesmo em cidades como Augustinópolis e Araguatins, que são polos de saúde. “A reclamação dos colegas é geral. Há falta de ação do Estado e também omissão do sindicato, que parece ter abandonado a questão. Vamos tratar desse assunto da maneira que deve ser”, reforçou o oposicionista.

O candidato lembrou que a mesma situação acontece no Sudeste e no Extremo-Sul do Estado, como em Taguatinga. “Nossa proposta é fazer com que o governo credencie clínicas e hospitais de Imperatriz, do Norte de Goiás, de Luís Eduardo Magalhães (BA) e de Barreiras (BA) quando a cidade do servidor não tiver estrutura. Com isso, os colegas funcionários públicos vão poder usufruir do plano que pagam sem a necessidade de grandes descolamentos”, ressaltou Oliveira.

Na agenda de visitas, Elizeu Oliveira esteve em Araguaína, Guaraí, Araguatins, Tocantinópolis, Augustinópolis e outras cidades. “Nós vamos tentar levar as nossas propostas ao máximo de servidores possíveis. Precisamos de uma mudança radical no Sisepe, com quebra do continuísmo e um novo modelo de fazer gestão, pautado na coletividade, no fim do personalismo e na transparência dos gastos do dinheiro do servidor”, frisou Oliveira.

O adversário de Elizeu Oliveira na eleição é Cleiton Pinheiro, presidente do Sisepe desde 2007. O oposicionista tem o compromisso de, caso eleito, não disputar a reeleição e, ainda, aprovar mudança regimental para que não sejam permitidos mais do que dois mandatos consecutivos. “A alternância de poder é salutar para a democracia. Isso também vale para o nosso sindicato”, assegurou.

A eleição do Sisepe ocorre no dia 10 de dezembro. O sindicato possui cerca de 5 mil filiados.