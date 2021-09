por Redação

O movimento Vozes da Advocacia, que respalda a pré-candidatura de Ester Nogueira ao cargo de presidente da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins), assegurou apoio total ao pedido do Colégio Nacional de Presidentes de Comissões da Jovem Advocacia de montar chapas para a disputa a Seccional com vários advogados e advogadas entre três a cinco anos de carreira. Além disso, Ester Nogueira garante que, caso seja eleita, não vai disputar a reeleição ao cargo em 2024.

“A jovem advocacia precisa de muito apoio, auxílio e uma ação coordenada da OAB para que possa respaldar o começo da carreira desses colegas. Muitos novos advogados e novas advogadas não vêm de família com histórico no Direito e iniciar do nada não é fácil. Eu lembro quando comecei há 37 anos”, ressalta Ester, ao destacar que o papel da instituição nessa questão precisa mudar por completo sendo muito mais ativa.

Na sua primeira ação de pré-campanha, Ester promoveu uma live, no dia 31 de agosto, com representantes da advocacia jovem de Palmas. O encontro teve duração de uma hora e pode ser visto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=331EP0G4BCE&t=8s.

O evento, em formato de diálogo franco, nos quais os participantes puderam levantar demandas e fazer questionamentos, contou com a participação de Ester, das jovens advogadas Laryssa Paiva, Fabiene Viera, Kalinka Bastos e Geovanna Morais, do jovem advogado Kaique Fraz e do estudante de Direito Matheus Lemos.

Mudança na regra

No final da gestão de 2018, a OAB Nacional reduziu a cláusula de barreira para que advogados e advogadas participem da eleição. O período mínimo de cinco anos de inscrição caiu para três anos. A regra passa a valer a partir dessas eleições em 2021. Agora, a advocacia jovem de todo o Brasil reforça o pedido para que todas as chapas que venham disputar os comandos das OABs estaduais levem em conta essa redução.

“Nós não teremos nenhum problema em atender esse compromisso”, destacou Ester. Na sua live, a pré-candidata defendeu a criação de um mecanismo de cooperação entre advogados seniores e jovens, no qual os mais novos podem conhecer a experiência profissional dos mais antigos e, ao mesmo tempo, passar dicas de uso de tecnologia.

Reeleição

Ao garantir que não disputará à reeleição, Ester disse que o objetivo do movimento Vozes da Advocacia é ter uma gestão que devolva a credibilidade institucional perdida pela OAB-TO nestes três últimos anos, fazendo uma administração de transição que abra caminho para uma nova era.

A eleição da OAB-TO está prevista para ocorrer em novembro. (Texto: Daniel Machado)