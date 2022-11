Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A chapa tem o pecuarista Paulo Carneiro como candidato ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Atualmente, ele é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet).

Como superintendente, o candidato é Rérison Antônio Castro Leite, filho do governador Wanderlei Barbosa. Ele era presidente da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO).

Para as diretorias da entidade, os candidatos são os administradores Rogério Ramos (atual presidente do Sebrae) e Jarbas Meurer (atual diretor de Administração e Finanças). O atual superintendente é Moisés Gomes, marido da senadora Kátia Abreu.