Por Wesley Silas

O prefeito de Peixe, Augusto Cezar Pereira dos Santos (MDB) conhecido como Cezinha, começará 2023 com o seu opositor, Luzimar do Som na presidência da Câmara Municipal. Segundo uma fonte do Portal Atitude em Peixe, “O prefeito Cezinha tentou de tudo, inclusive intervenção do Governo do Estado, mas deixou de fazer o presidente da Câmara de Peixe”, disse. Com o resultado Luzimar passará a ocupar o lugar do aliado do prefeito, Lenilson Batista Gomes (MDB) conhecido como Ìndio.

A partir de 2023 a vice-presidência da Câmara será ocupada pelo vereador Josney Pereira Pinto (PSD), a vereadora Marsuleide Neres Gama Nóia (PSD) será a primeira-secretária, o vereador Jessé José Miranda (UB), primeiro suplente e Vitorino Neto de Paula Dias, conhecido como Neto, será o segundo suplente.